Завтра в г. Буда-Кошелево будет работать сельскохозяйственная ярмарка

Источник материала: Газета Авангард





Напоминаем, что 12 октября ярмарочные мероприятия пройдут в г. Буда-Кошелево на центральной площади города, а 26 октября — на площадке для осуществления развозной, разносной торговли (торговые ряды), принадлежащей районному потребительскому обществу, по ул. 50 лет Октября. В г.п. Уваровичи ярмарки ждут своих покупателей 19 октября на площадке напротив Уваровичского городского дома культуры, а в Коммунаре – 26 октября на площадке напротив здания Дворца культуры.

Время работы сельскохозяйственных ярмарок – с 9.00 до 13.00.