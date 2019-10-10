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Завтра в г. Буда-Кошелево будет работать сельскохозяйственная ярмарка

11.10.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Завтра в г. Буда-Кошелево будет работать сельскохозяйственная ярмарка

Напоминаем, что 12 октября ярмарочные мероприятия пройдут в г. Буда-Кошелево на центральной площади города, а 26 октября — на площадке для осуществления развозной, разносной торговли (торговые ряды), принадлежащей районному потребительскому обществу, по ул. 50 лет Октября. В г.п. Уваровичи ярмарки ждут своих покупателей 19 октября на площадке напротив Уваровичского городского дома культуры, а в Коммунаре 26 октября на площадке напротив здания Дворца культуры.

Время работы сельскохозяйственных ярмарок – с 9.00 до 13.00.

 
 
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Напоминаем, что 12 октября ярмарочные мероприятия пройдут в г. Буда-Кошелево на центральной площади города, а 26 октября - на площадке для осуществления...
 
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