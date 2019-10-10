Водитель ждет суда, директор уволен. Завершено расследование дела о гибели школьницы на ферме

Источник материала: Tut.by

В Октябрьском районе завершено расследование уголовного дела о гибели 10-летней девочки на территории фермы «Хоромцы» ОАО «Поречье-Оресса», сообщили в Следственном комитете.



Фото: Следственный комитет

Напомним , трагедия произошла 28 мая. Слесарь-ремонтник выезжал на погрузчике задним ходом с фермы, зацепил проем ворот, установленными на крыше кабины рым-болтами, в результате частично разрушилась фронтальная часть коровника. Обломки упали на стоявшую рядом девочку. От полученных травм ребенок умер.

В отношении работника возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Во время расследования инцидента сотрудники следственного комитета установили на предприятии многочисленные нарушения и факты бесхозяйственности.

Эксплуатация погрузчика из-за неисправностей была запрещена. А из 20-ти единиц техники предприятия техосмотр прошли только 5. Не единожды руководство ОАО привлекалось к административной ответственности за допуск к участию в дорожном движении лиц, не имеющих права управления.

Уволен директор сельхозпредприятия, исполняющему обязанности главного инженера и инженеру-механику объявлены выговоры.