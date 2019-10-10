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Водитель ждет суда, директор уволен. Завершено расследование дела о гибели школьницы на ферме
11.10.2019 17:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Октябрьском районе завершено расследование уголовного дела о гибели 10-летней девочки на территории фермы «Хоромцы» ОАО «Поречье-Оресса»,
В отношении работника возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
Во время расследования инцидента сотрудники следственного комитета установили на предприятии многочисленные нарушения и факты бесхозяйственности.
Эксплуатация погрузчика из-за неисправностей была запрещена. А из 20-ти единиц техники предприятия техосмотр прошли только 5. Не единожды руководство ОАО привлекалось к административной ответственности за допуск к участию в дорожном движении лиц, не имеющих права управления.
Уволен директор сельхозпредприятия, исполняющему обязанности главного инженера и инженеру-механику объявлены выговоры.
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Эксплуатация погрузчика из-за неисправностей была запрещена.
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