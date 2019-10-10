Акция «Посади дерево: сделай Минщину краше!»

Источник материала: Единство

Акция приурочена к Году малой родины. Ее цели –восполнение зеленых насаждений, сохранение природы, посадка, уход за деревьями и кустарниками, экологическое образование, воспитание и просвещение населения Минской области, формирование и развитие экологической культуры населения, бережного отношения к природе,

Учащиеся и педагогические работники планируют высадить

в каждом учреждении образования аллею, заложить плодово-ягодный сад, создать альпийскую горку.

В акции примет участие более 16 800 человек. В рамках проведения акции планируется произвести посадку 25 979 саженцев деревьев и кустарников.

Контактное лицо: Сергей Александрович, 8025 937 01 67.

Список учреждений для СМИ: