Акция «Посади дерево: сделай Минщину краше!»

Акция приурочена к Году малой родины. Ее цели –восполнение зеленых насаждений, сохранение природы, посадка, уход за деревьями и кустарниками, экологическое образование, воспитание и просвещение населения Минской области, формирование и развитие экологической культуры населения, бережного отношения к природе,
Учащиеся и педагогические работники планируют высадить
в каждом учреждении образования аллею, заложить плодово-ягодный сад, создать альпийскую горку.
В акции примет участие более 16 800 человек. В рамках проведения акции планируется произвести посадку 25 979 саженцев деревьев и кустарников.
Контактное лицо: Сергей Александрович, 8025 937 01 67.
Список учреждений для СМИ:
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Наименование района/ учреждения образования областного подчинения
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Березинский
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ГУО «Средняя школа № 17 г. Борисова», ул. Адамовича, 50, в 10.00
Волков Андрей Валерьевич 80292525074
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Вилейский
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ГУО «Ясли – сад № 5 г. Вилейки», ул. Солнечная, 20, в 10.00
Солодуха Елена Николаевна, 80297787684
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Воложинский
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ГУО «Средняя школа № 1 г. Воложина», вблизи д. Криница, в 9.00
Чехович Ирина Вацлавовна 80296088646
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Молодечненский
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ГУО «Хожевская средняя школа Молодечненского района»,
Морозов Андрей Владимирович
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Мядельский
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ГУО «Мядельская средняя школа», ул. Ленинская, д.2
Наумчик Инна Ивановна, 80292536812
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Смолевичский
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ГУО «Драчковский УПК», аг. Драчково, ул. Центральная, д. 10а, в 10.00
Каледа Татьяна Анатольевна 80292793385
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Стародорожский
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ГУО Языльская средняя школа, аг. Языль, ул. Половчени, 3, в 13.00
Грузд Николай Михайлович, 80291959381
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Столбцовский
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ГУО «Вишневецкая средняя школа» д. Вишневец, ул. Школьная, 6
Клочко Ирина Евгеньевна, 80295557266
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Узденский
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г. Узда, Бульвар Дзержинского, в 9.00
Шиманская Елена Валерьевна 80295684559
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Червенский
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ГУО «Лядненский УПК», д. Ляды, ул. Центральная, 31
Змачинская Ирина Николаевна, 80447816697
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г. Жодино
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ГУО «Средняя школа № 9 г. Жодино»
Мозоль Руслан Николаевич, 80299369244