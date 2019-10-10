ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Акция «Посади дерево: сделай Минщину краше!»

11.10.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Акция приурочена к Году малой родины. Ее цели –восполнение зеленых насаждений, сохранение природы, посадка, уход за деревьями и кустарниками, экологическое образование, воспитание и просвещение населения Минской области, формирование и развитие экологической культуры населения, бережного отношения к природе,

Учащиеся и педагогические работники планируют высадить
в каждом учреждении образования аллею, заложить плодово-ягодный сад, создать альпийскую горку.

В акции примет участие более 16 800 человек. В рамках проведения акции планируется произвести посадку 25 979 саженцев деревьев и кустарников.

Контактное лицо: Сергей Александрович, 8025 937 01 67.

Список учреждений для СМИ:

Наименование района/ учреждения образования областного подчинения

  

Березинский

ГУО «Средняя школа № 17 г. Борисова», ул. Адамовича, 50, в 10.00

Волков Андрей Валерьевич 80292525074

Вилейский

ГУО «Ясли – сад № 5 г. Вилейки», ул. Солнечная, 20, в 10.00

Солодуха Елена Николаевна, 80297787684

Воложинский

ГУО «Средняя школа № 1 г. Воложина», вблизи д. Криница, в 9.00

Чехович Ирина Вацлавовна 80296088646

Молодечненский

ГУО «Хожевская средняя школа Молодечненского района»,
аг. Хожево, ул. Школьная, 2, в 12.00

Морозов Андрей Владимирович

Мядельский

ГУО «Мядельская средняя школа», ул. Ленинская, д.2

Наумчик Инна Ивановна, 80292536812

Смолевичский

ГУО «Драчковский УПК», аг. Драчково, ул. Центральная, д. 10а, в 10.00

Каледа Татьяна Анатольевна 80292793385

Стародорожский

ГУО Языльская средняя школа, аг. Языль, ул. Половчени, 3, в 13.00

Грузд Николай Михайлович, 80291959381

Столбцовский

ГУО «Вишневецкая средняя школа» д. Вишневец, ул. Школьная, 6

Клочко Ирина Евгеньевна, 80295557266

Узденский

г. Узда, Бульвар Дзержинского, в 9.00

Шиманская Елена Валерьевна 80295684559

Червенский

ГУО «Лядненский УПК», д. Ляды, ул. Центральная, 31

Змачинская Ирина Николаевна, 80447816697

г. Жодино

ГУО «Средняя школа № 9 г. Жодино»

Мозоль Руслан Николаевич, 80299369244
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 октября в Минской области пройдет областная волонтерская экологическая акция «Посади дерево: сделай Минщину краше!».
 
Новости дня
Новости общества
 
Организованная запущенность. Как энтузиасты по-европейски восстанавливают старый погост в Лиде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
11.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика