13 октября 2019 года в регионах будут вручаться Дожиночные пироги

Вручение пирогов стационарным учреждениям Минской области на праздник «Дожинки-2019»
|
Наименование района
|
Кому передается
|
Адрес учреждения
|
Ответственный за передачу каравая
|
1
|
Борисовский район
|
ГУ «Борисовский психоневрологический дом-интернат»
|
Борисовский район, дер. Тарасики директор Корзун Василий Александрович 7-25-44 (8-01779), + 375 29 119 87 26
|
Начальник управления по ТЗСЗ. Яночкин Евгений Леонидович, +37544756-18-84
|
2
|
Дзержинский район
|
МСУ «Раковский психоневрологический дом-интернат»
|
Воложинский район, Раковский с/с, д. 10 директор Приемко Виталий Владимирович 5-25-69 (8-01772), + 375 29 7496042
|
Начальник отдела идеологии, культуры и по делам молодежи РИК, Синюкович Наталья Иосифовна +375 29 755 28 30
|
3
|
Воложинский район
|
ГУ «Ивенецкий дом-интернат для детей-инвалидов и молодых инвалидов с особенностями физического развития»
|
Воложинский район, г.п. Ивенец, ул.17 Сентября, д. 46 директор Петрашкевич Елена Сигизмундовна 6-82-58 (8-01772), + 375 29 7633097
|
Главный специалист отдела идеологии РИК Малявкина Лидия Тимофеевна, +37529309 53 30, +37529 135 46 68
|
4
|
Клецкий район
|
ГУ «Клецкий психоневрологический дом-интернат»
|
Клецкий район, аг. Домоткановичи, ул. Шевчука, д. 2а директор Шейко Анатолий Николаевич 4-48-38 (8-01793), + 375 29 6583568
|
Начальник отдела идеологии РИК Чалык Светлана Александровна, +375 33 624 61 96, +375 29 681 75 93
|
5
|
Молодечненский район
|
ГУ «Молодечненский психоневрологический дом-интернат»
|
г. Молодечно, ул. Городокская, д. 110 директор Кутаев Владимир Владимирович 52-48-40 (8-0176), + 375 29 858 47 89
|
Заместитель начальника управления, Пожарицкая Людмила Викентьевна, +37529 34 66 118
|
6
|
Пуховичский район
|
ГУ «Пуховичский психоневрологический дом-интернат»
|
Пуховичский район, дер. Новый Уборок директор Римашевский Владимир Брониславович
65-6-33 (8-01713), + 375 44 566 77 32
|
Заместитель начальника управления по идеологии РИК, Бородько Наталья Александровна, +375 33 902 66 00, +375 29 316 33 97
|
7
|
Мядельский район
|
ГУ «Свирский психоневрологический дом-интернат»
|
Мядельский район, дер. Лущики директор Русак Казимир Мечиславович
4-26-96 (8-01797), + 375 29 3649041
|
Главный специалист отдела по идеологии РИК, Подгол Анна Николаевна, 8029 304 63 86
|
8
|
Крупский район
|
ГУ «Столбцовский психоневрологический дом-интернат»
|
Столбцовский район, дер. Куль, ул. Лесная, д. 69 директор Колосовский Юрий Иосифович
7-20-45 (8-01717), + 375 29 5539799
|
Начальник отдела идеологии РИК Шабловская Ирина Александровна, +37529 540 03 01
|
9
|
Копыльский район
|
ГУ «Грозовский психоневрологический дом-интернат»
|
д. Конюхи, ул. Школьная, д. 6 директор Давидовская Ирина Леонидовна 2-45-17 (8-01719), + 375 29 7682257
|
Заместитель директора Копыльского районного центра культуры, Курлович Анастасия Михайловна, +37529 273 31 84
|
10
|
Червенский район
|
ГУ «Червенский дом-интернат для детей-инвалидов и молодых инвалидов с особенностями психофизического развития»
|
г. Червень, ул. Ленинская, д. 37 директор Борисова Элла Анатольевна 5-27-57 (8-01714), + 375 29 5513619
|
Воспитатель Червенского дома-интерната для детей-инвалидов, Прокопович Ольга Владимировна, +37529 763 74 45
|
11
|
Узденский район
|
ГУ «Копыльский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
|
Копыльский район
п. Филипповичи директор Гатило Виктор Иванович
2-44-84 (8-01719), + 375 29 8753941
|
Начальник управлекния по ТЗСЗ, Барталевич Ольга Николаевна, +375 29 701 66 02
|
12
|
Логойский район
|
ГУ «Логойский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
|
г. Логойск, ул. Победы, д. 3 директор Нехайчик Олег Николаевич 5-42-39 (8-01774), + 375 44 562 88 75
|
Руководитель кружка ОДПИ, Воронич Инна Викторовна, +375 29 149-09-52
|
13
|
Несвижский район
|
ГУ «Несвижский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
|
Несвижский район
дер. Осмолово, ул. Гагарина, д.4 директор Маляр Геннадий Георгиевич
3-11-36 (8-01770), + 375 29 853 19 68
|
Директор ГУК «Несвижская центральная районная библиотека», Витко Людмила Ивановна, +375 29 218 34 82, +375 44 793 19 59
|
14
|
Столбцовский район
|
ГУ «Николаевщинский дом-интернат для ветеранов войны, труда и инвалидов»
|
Столбцовский район
д. Миколаевщина директор Атрушкевич Валентина Михайловна
4-15-20 (8-01717), + 375 29 8509948
|
Заместитель председателя райисполкома, Лысая Жанна Николаевна, +375 33 333 49 63
|
15
|
Стародорожский район
|
ГУ «Стародорожский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
|
г. Старые Дороги,
ул. Московская, д. 8а директор Галицкая Светлана Николаевна 3-89-80 (8-01792), + 375 44 7453555
|
Директор ГУК «Старолорожский центр ремесел», Давидкина Ольга Михайловна, +375 44 717 35 34
|
16
|
Солигорский район
|
ГУ «Краснослободской психоневрологический дом-интернат»
|
Солигорский район, г.п. Красная Слобода, ул. Тихомирова, д.63 директор Муравейко Владимир Адамович
7-43-96 (8-01742), +375 29 1709237
|
Заместитель начальника отдела трудовых отношений управления по ТЗСЗ, Холод Инна Геннадьевна, +37529 305 58 04
|
17
|
Вилейский район
|
ГУ «Куренецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов»
|
Вилейский район, дер. Куренец, ул. Папанина, 3 директорСтанкевич Олег Иванович, +375 29 545 59 78
|
Главный специалист оргкадровой работы РИК, Детко Наталья Сергеевна, +37533 637 63 49
|
18
|
Березинский район
|
ГУ «Червенский психоневрологический дом-интернат»
|
Червенский район, пос. Индом, ул. Центральная, д. 4 директора Семижон Владимир Иванович2-51-81 (8-01714), + 375 29 648 32 52
|
Старшая медсестра Червенского дома-интерната Якубовская Марина Валерьевна, +37544 586 21 27
|
19
|
Любанский район
|
отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Любанского района»
|
Любанский район
ул. Ленина, д. 80, г.п. Уречье
Директор центра
Плютова Тамара Григорьевна 8029 312-60-65
|
Заместитель начальника управления по ТЗСЗ Анисова Инна Владимировна, +37544 742 76 46
|
20
|
Минский район
|
отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Минского района»
|
Минский район
дер. Гаек директор ТЦСОН Кузьмич Валентина Ивановна, директор ТЦСОН, +37529 77 00 449
|
Директор ТЦСОН Кузьмич Валентина Ивановна, , +37529 77 00 449
|
21
|
Слуцкий район
|
отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Слуцкого района»
|
Слуцкий район
дер. Огородники
Директор центра
Жогло Ольга Владимировна 8044 784-23-34
|
Главный специалист отдела идеологии РИК, Камоцкая Елена Михайловна, +7529 359 26 54
|
22
|
Смолевичский район
|
отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов ГУ «Смолевичский территориальный центр социального обслуживания населения»
|
Смолевичский район, дер. Жажелка, ул. Садовая, д. 4а
Директор центра
Бутор Анастасия Степановна 8029 575 25 70
|
Директор ТЦСОН, Бутор Анастасия Степановна, +375 29 57 52 570