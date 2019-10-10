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13 октября 2019 года в регионах будут вручаться Дожиночные пироги

11.10.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Вручение пирогов стационарным учреждениям Минской области на праздник «Дожинки-2019»

 

Наименование района

Кому передается

Адрес учреждения

Ответственный за передачу каравая

1

Борисовский район

ГУ «Борисовский психоневрологический дом-интернат»

Борисовский район,                   дер. Тарасики директор Корзун Василий Александрович                 7-25-44 (8-01779), + 375 29 119 87 26

Начальник управления по ТЗСЗ. Яночкин Евгений Леонидович, +37544756-18-84

2

Дзержинский район

МСУ «Раковский психоневрологический дом-интернат»

Воложинский район, Раковский с/с, д. 10 директор Приемко Виталий Владимирович 5-25-69 (8-01772), + 375 29 7496042

Начальник отдела идеологии, культуры и по делам молодежи РИК, Синюкович Наталья Иосифовна +375 29 755 28 30

3

Воложинский район

ГУ «Ивенецкий дом-интернат для детей-инвалидов и молодых инвалидов с особенностями физического развития»

Воложинский район, г.п. Ивенец, ул.17 Сентября, д. 46   директор Петрашкевич Елена Сигизмундовна 6-82-58 (8-01772), + 375 29 7633097

Главный специалист отдела идеологии РИК Малявкина Лидия Тимофеевна, +37529309 53 30, +37529 135 46 68

4

Клецкий район

ГУ «Клецкий психоневрологический дом-интернат»

Клецкий район,                           аг. Домоткановичи,                             ул. Шевчука, д. 2а директор Шейко Анатолий Николаевич                   4-48-38 (8-01793), + 375 29 6583568

Начальник отдела идеологии РИК Чалык Светлана Александровна, +375 33 624 61 96, +375 29 681 75 93

5

Молодечненский район

ГУ «Молодечненский психоневрологический дом-интернат»

г. Молодечно, ул. Городокская, д. 110 директор Кутаев Владимир Владимирович 52-48-40 (8-0176),                             + 375 29 858 47 89

Заместитель начальника управления, Пожарицкая Людмила Викентьевна, +37529 34 66 118

6

Пуховичский район

ГУ «Пуховичский психоневрологический дом-интернат»

Пуховичский район,                   дер. Новый Уборок директор Римашевский Владимир Брониславович

65-6-33 (8-01713), + 375 44 566 77 32

Заместитель начальника управления по идеологии РИК, Бородько Наталья Александровна, +375 33 902 66 00, +375 29 316 33 97

7

Мядельский район

ГУ «Свирский психоневрологический дом-интернат»

Мядельский район,                   дер. Лущики   директор Русак Казимир Мечиславович

4-26-96 (8-01797), + 375 29 3649041

Главный специалист отдела по идеологии РИК, Подгол Анна Николаевна, 8029 304 63 86

8

Крупский район

ГУ «Столбцовский психоневрологический дом-интернат»

Столбцовский район,               дер. Куль, ул. Лесная, д. 69   директор Колосовский Юрий Иосифович

7-20-45 (8-01717), + 375 29 5539799

Начальник отдела идеологии РИК Шабловская Ирина Александровна, +37529 540 03 01

9

Копыльский район

ГУ «Грозовский психоневрологический дом-интернат»

д. Конюхи, ул. Школьная, д. 6 директор Давидовская Ирина Леонидовна             2-45-17 (8-01719), + 375 29 7682257

Заместитель директора Копыльского районного центра культуры, Курлович Анастасия Михайловна, +37529 273 31 84

10

Червенский район

ГУ «Червенский дом-интернат для детей-инвалидов и молодых инвалидов с особенностями психофизического развития»

г. Червень, ул. Ленинская, д. 37 директор Борисова Элла Анатольевна 5-27-57 (8-01714), + 375 29 5513619

Воспитатель Червенского дома-интерната для детей-инвалидов, Прокопович Ольга Владимировна, +37529 763 74 45

11

Узденский район

ГУ «Копыльский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Копыльский район

п. Филипповичи директор Гатило Виктор Иванович

2-44-84 (8-01719), + 375 29 8753941

Начальник управлекния по ТЗСЗ, Барталевич Ольга Николаевна, +375 29 701 66 02

12

Логойский район

ГУ «Логойский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

г. Логойск, ул. Победы, д. 3 директор Нехайчик Олег Николаевич 5-42-39 (8-01774), + 375 44 562 88 75

Руководитель кружка ОДПИ, Воронич Инна Викторовна, +375 29 149-09-52

13

Несвижский район

ГУ «Несвижский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Несвижский район

дер. Осмолово, ул. Гагарина, д.4 директор Маляр Геннадий Георгиевич

3-11-36 (8-01770), + 375 29 853 19 68

Директор ГУК «Несвижская центральная районная библиотека», Витко Людмила Ивановна, +375 29 218 34 82, +375 44 793 19 59

14

Столбцовский район

ГУ «Николаевщинский дом-интернат для ветеранов войны, труда и инвалидов»

Столбцовский район

д. Миколаевщина директор Атрушкевич Валентина Михайловна

4-15-20 (8-01717), + 375 29 8509948

Заместитель председателя райисполкома, Лысая Жанна Николаевна, +375 33 333 49 63

15

Стародорожский район

ГУ «Стародорожский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

г. Старые Дороги,

ул. Московская, д. 8а директор Галицкая Светлана Николаевна 3-89-80 (8-01792), + 375 44 7453555

Директор ГУК «Старолорожский центр ремесел», Давидкина Ольга Михайловна, +375 44 717 35 34

16

Солигорский район

ГУ «Краснослободской психоневрологический дом-интернат»

Солигорский район,                 г.п. Красная Слобода, ул. Тихомирова, д.63 директор Муравейко Владимир Адамович

7-43-96 (8-01742), +375 29 1709237

Заместитель начальника отдела трудовых отношений управления по ТЗСЗ, Холод Инна Геннадьевна, +37529 305 58 04

17

Вилейский район

ГУ «Куренецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Вилейский район, дер. Куренец, ул. Папанина, 3 директорСтанкевич Олег Иванович, +375 29 545 59 78

Главный специалист оргкадровой работы РИК, Детко Наталья Сергеевна, +37533 637 63 49

18

Березинский район

ГУ «Червенский психоневрологический дом-интернат»

Червенский район, пос. Индом, ул. Центральная, д. 4   директора Семижон Владимир Иванович2-51-81 (8-01714), + 375 29 648 32 52

Старшая медсестра Червенского дома-интерната Якубовская Марина Валерьевна, +37544 586 21 27

19

Любанский район

отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Любанского района»

Любанский район

ул. Ленина, д. 80, г.п. Уречье

Директор центра                                

Плютова Тамара Григорьевна 8029 312-60-65

Заместитель начальника управления по ТЗСЗ Анисова Инна Владимировна, +37544 742 76 46

20

Минский район

отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Минского района»

Минский район

дер. Гаек директор ТЦСОН Кузьмич Валентина Ивановна, директор ТЦСОН, +37529 77 00 449

Директор ТЦСОН Кузьмич Валентина Ивановна, , +37529 77 00 449

21

Слуцкий район

отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Слуцкого района»

Слуцкий район

дер. Огородники

Директор центра                                

Жогло Ольга Владимировна 8044 784-23-34

Главный специалист отдела идеологии РИК, Камоцкая Елена Михайловна, +7529 359 26 54

22

Смолевичский район

отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов ГУ «Смолевичский территориальный центр социального обслуживания населения»

Смолевичский район, дер. Жажелка, ул. Садовая, д. 4а

Директор центра                                

Бутор Анастасия Степановна 8029 575 25 70

Директор ТЦСОН, Бутор Анастасия Степановна, +375 29 57 52 570
 
 
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Вручение пирогов стационарным учреждениям Минской области на праздник «Дожинки-2019»   Наименование района Кому передается Адрес учреждения ...
 
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