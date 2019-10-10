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Проголосовать на выборах можно будет по водительскому или пенсионному удостоверению

11.10.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Как отметила секретарь Центральной комиссии Елена Дмухайло, по общему правилу бюллетень выдается на основании паспорта гражданина Беларуси. Но нормы Избирательного кодекса учитывают различные жизненные ситуации и дают ЦИК полномочия на определение других документов, удостоверяющих личность.

Например, человек может потерять свой паспорт, отдать его на замену или на получение визы. Тогда можно будет воспользоваться иными документами. В данном перечне — удостоверение инвалида, а также водительское или пенсионное, военный и студенческий билеты, удостоверение работника госорганизации.

— Все эти документы имеют фотографию, и у участковой комиссии будет возможность подтвердить личность гражданина. Но учитывается одно условие — получить бюллетень на основании вышеперечисленных документов можно будет в том случае, если гражданин включен в список избирателей данного участка для голосования. Если по какой-то причине он там отсутствует, то необходим именно паспорт, — уточнила секретарь Центризбиркома.

На сегодняшний день в республике уже образован 5 831 участок для голосования. Из них 239 находятся в медицинских учреждениях, оказывающих помощь в стационарных условиях, и 17 — в воинских частях.

Все избиратели должны получить приглашения на парламентские выборы не позднее 6 ноября. Досрочное голосование в Беларуси начнется 12 ноября, основной день назначен на 17 ноября.

Наталья Ильичева

Фото: архив БЕЛТА

https://www.mlyn.by

 
 
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Центризбирком на заседании 10 октября принял постановление о документах, на основании которых избирателю выдается бюллетень для голосования на выборах депутатов...
 
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