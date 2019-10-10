«Авария - фантастический сценарий, но мы его отработаем». Как прошли учения на БелАЭС

Источник материала: Tut.by

Хмурое утро пятницы небольшой деревни Бобровники Островецкого района началось с объявления тревоги по громкоговорителю: «Внимание! Произошла авария на АЭС! Возьмите документы, покиньте помещения». Люди в белых защитных костюмах вышли на проселочную дорогу, а в контрольно-распределительном пункте их уже ждали психологии, медики, спасатели и вертолет. Он для самых тяжелых пациентов. На один день сотрудники АЭС представили, что может произойти, если на станции случится ЧП.





Все, что сегодня происходило на территории БелАЭС и соседних деревнях, организаторы учений называют легендой. Как считают сотрудники станции, современные методы защиты не позволят радиоактивным веществам выйти за пределы АЭС, если авария все же случится. Упоминание про Чернобыль тут считают неуместным, мол, много времени прошло с тех пор и теперь все иначе.





Главная задача на сегодня: посмотреть как все ведомства сработают в чрезвычайной ситуации. Кто будет эвакуировать людей, организует их медицинское обследование, психологическую помощь. По вымышленному сценарию на первом блоке АЭС произошла течь теплоносителя, часть территории Островецкого района оказалась загрязненной.

— Этот сценарий фантастический. Судя по конструкции реактора, такое ЧП невозможно, но мы его отработаем, — отмечает официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.





Чтобы утром пронзительный сигнал сирены не напугал местных жителей, накануне их обошли сотрудники МЧС, предупредили: на 11 октября запланированы учения. Всего под трехкилометровую зону отселения попадает 183 человека. Говорят, в основном, это пожилые люди, поэтому решили их не тревожить, роль пострадавших сегодня играют курсанты МЧС.

— Почему зона всего три километра? Например, недавно в Литве походили аналогичные учения. Зона отселения — 30 километров, — уточняет TUT.BY.

«И Вильнюс будут эвакуировать?» Литва проводит масштабные учения из-за БелАЭС. Репортаж

— Нет каких-то международных норм, где бы четко определялось расстояние, — объясняет Виталий Новицкий. — Например, после аварии на Фукусиме людей отселяли из трехкилометровой зоны. В прошлом году, когда к нам приезжала МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии — Прим. TUT.BY), наш подход одобрили.





Он отмечает: это не значит, что службы будут не готовы эвакуировать людей из того же Островца или Ошмян. Спасатели постоянно отрабатывают разные ситуации. Например, 25 сентября в Миорах произошла утечка аммиака, и уже разрабатывался план эвакуации всего района: автобусы готовились вывозить людей, больница — их принимать, но обошлось.





Когда наш автобус въезжает на территорию АЭС, съемку просят тут же прекратить. Вокруг люди в больших серых защитных костюмах, дорогу перебегает охрана с оружием за плечами.

— Внимание! Объявлена аварийная тревога! — раздается голос из динамика.

Сигнал об аварии попал на пульт управления учебно-тренировочного центра, здесь находится тренажер пульта управления энергоблока. Один в один как настоящий, из центра наладили связь с Москвой для консультации.





— Это сложный технологический тренажер и он позволяет отработать до 300 возможных и невозможных сценариев, — вводит в курс дела Эдуард Свирид, начальник отдела информации и общественных связей БелАЭС. — Тренировка идет ежедневно, уже четвертый год. Дело в том, что современные АЭС достаточно автоматизированы. Согласитесь, человек легко может потерять квалификацию. Забыть, чему учили. Чтобы этого не произошло в чрезвычайной ситуации, их тренируют, чтобы довести действия до автоматизма.





Недалеко от реакторов выстраиваются сотрудники АЭС, в их аварийных комплектах йод, респираторы, бахилы. Если кто-то, по все той же легенде, пострадает, у санитарной дружины есть бинты, шины, лекарства, носилки. Сигнал об аварии вместе с ними получают спасатели и через несколько минут их боевые машины мчат к «загоревшемуся» резервуару с топливом. Со стороны пожарные выглядят, как космонавты в огромных блестящих костюмах. Оказывается, это специальные теплоотражающая одежда, способная выдержать 800−1000 градусов. В них сотрудники МЧС работают на химических авариях. Моментальная скорость спасателей легко объясняется тем, что прямо на территории АЭС размещена их часть. В ней служит 116 сотрудников МЧС и 22 спасателей-химиков.





Хоть о Чернобыле во время учений говорить не хотят, но работа пожарных в апреле 1986 года детально разбирается во время учебы будущих спасателей, к этому же вопросу они возвращаются во время службы.

— Мы взаимодействуем с остальными атомными станциями. Наши специалисты выезжают в Россию, Украину, по линии МАГАТЭ — в Европу, — отмечает Виталий Рыбак, начальник Островецкого районного отдела по ЧС.

Журналисты еще не успевают задать вопрос, а он тут же опережает: сериал «Чернобыль» смотрел, но «все было не так». За тем, как подчиненные Рыбака тушат резервуар, наблюдают вице-премьер Владимир Кухарев, министр по ЧС Владимир Ващенко, министр внутренних дел Юрий Караев и министр энергетики Виктор Каранкевич.



В центре вице-премьер Владимир Кухарев, справа — министр по ЧС Владимир Ващенко



В центре — министр внутренних дел Юрий Караев

А в это время в деревне Бобровники, где у местных жителей из окон видна АЭС, начинается эвакуация. По улицам и полям из громкоговорителя разносится: «Внимание! Произошла авария на АЭС! Возьмите документы, покиньте помещение». В реальности все 70 местных жителей сидят по домам, сегодня их роль играют курсанты. Они выходят из деревни в белоснежных костюмах, которые практически полностью закрывают тело, видны лишь глаза.

Еще во время учений в 2017 году всем, кто попадает в трехкилометровую зону, раздали такие костюмы и таблетки йода. На всякий случай. Теперь они хранятся у каждого местного жителя.





Ненастоящие деревенские подходят к штабу-палатке, которая развернулась прямо на въезде в Бобровники. Сперва женщины переписывают их данные, потом спрашивают:

— Принимали йод или нет?

В МЧС отмечают: йод принимается в зависимости от ситуации, должна соблюдаться дозировка. Но как узнать, что делать?

— Если вдруг случится авария, МЧС перебьет эфир радио и телевидения и начнет рассказывать населению, что делать. Также вся информация появится на нашем сайте, — уверяет Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС. — Нет четкого алгоритма действий. Скорее всего, людям придет оповещение закрыть окна, двери и не выходить из дома. В каждой конкретной ситуации разрабатывается отдельный план.





В методике учений есть отдельная страница «Памятка населению». Первым пунктом после того, как человек услышал сигнал тревоги, нужно выпить йодистый калий. Затем надеть защитный костюм, закрыть дома окна и двери, отключить газ, воду, электричество. Взять документы, деньги, телефон, лекарства и прийти на эвакуационный пункт.





Затем всех эвакуированных привезут в контрольно-распределительный центр. Это множество палаток, разбитых прямо на дороге, и разделенных на два коридора: по левому идут те, кто чувствует себя нормально, пострадавших провозят по правому — там уже работают медики и «Красный крест».

Курсанты МЧС, они же местные, по очереди заходят в палатки. Их регистрируют, потом отправляют в душ и парни раздеваются до нижнего белья. Так надо.





Дальше сотрудники РАЙПО, переодетые в стерильные костюмы, выдают им одежду: трусы, носки, штаны, сапоги, куртку и пр. Все, считается они прошли санитарную обработку. Впереди у них дорога в Островец. Тяжело больных транспортируют на вертолете Ми-8 МЧС. Он отвезет в любую больницу страны.





Сегодня у гимназии в Островце непривычная роль: возле главного входа стоит лаборатория на колесах, где за полторы минуты проверят, получил ли человек излучение. В фойе стол регистрации эвакуированных и бегущая строка беспрерывно сообщает номера телефонов, где можно получить консультацию.





Выдав каждому по подушке и одеялу, всех направляют в актовый зал. В ряды уже лежат матрасы, сотрудники Красного креста готовы оказать медицинскую помощь, а психологи МЧС — поддержать, послушать и поговорить. Одна из школьниц настолько вошла в роль, что кажется будто она действительно пострадавшая. Девочка что-то эмоционально рассказывает психологу, качает головой и готова заплакать. Ученики Илья и Дмитрий, наоборот, спокойно лежат на матрасах. Они уверены: никакой аварии на АЭС не случится.





— Масштаб учений впечатляет, подготовка отличная, — рассуждают парни. — Страха нет, уверены в хорошем состоянии всех систем нашей станции, в том, что все сделано хорошо. Не переживаем.