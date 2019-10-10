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Фестиваль счастливых людей, юные байкеры и молдаванские артисты. Куда в Гомеле сходить в выходные

11.10.2019 19:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В этот уикенд гомельчан ждет Гомеле в выходные">отличная погодка. Можно пойти в парк, съездить на дачу, а еще — отправиться на Фестиваль счастливых людей, кубок юных байкеров или же сходить на артистов из Молдовы.

Фестиваль счастливых людей


Фото: tradeestate.cz

Где: Загородный гостинично-развлекательный комплекс «Ранчо»

Когда: 11 — 13 октября

Сколько: участие 25 руб.

Впервые в Беларуси состоится Фестиваль счастливых людей «Файны у́зрост».
Идея Фестиваля состоит в том, чтобы поделиться друг с другом своим опытом: как стать и быть счастливым в любом возрасте. Организаторы пригласили уникальных менторов, которые проведут практические сессии и помогут открыть в себе новые интересы, умения, способности и возможности.

Кубок для юных байкеров


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Где: детский городок спортивно-технических видов спорта, ул. 8-я Иногородняя, 13

Когда: 12 октября с 12.00

Сколько: бесплатно

В субботу в Гомеле пройдет открытый кубок по скоростному маневрированию на мотоциклах среди учащихся мотоспортивных секций разных городов и областей. Зрителей также ожидают показательные выступления новой Школы детского мотокросса и Школы картинга, выставка мотоциклов, викторины и конкурсы. Поддержать юных байкеров приедут участники мотоклубов «Ночные волки», «Железные братья» и «8 регион».

Театр «С улицы Роз»


Где: Гомельский городской молодежный театр, пр. Ленина, 10

Когда: спектакли для взрослых — в 19.00, для детей 12 октября — в 11.00

Сколько: 10, 12 рублей

На сцене гомельской «Молодежки» стартуют гастроли Государственного молодежного драматического театра «С улицы Роз» имени Юрия Хармелина из Молдовы. В нашем городе приезжие актеры сыграют три спектакля из своего репертуара: драму «Цветы для Элджернона», пластическую драму об Эдит Пиаф «Падам… Падам…» и сказку «Неежик».

 
Теги: Гомель
 
 
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В этот уикенд гомельчан ждет отличная погодка. Можно пойти в парк, съездить на дачу, а еще - отправиться на Фестиваль счастливых людей, кубок юных байкеров или же...
 
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