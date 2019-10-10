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Фестиваль счастливых людей, юные байкеры и молдаванские артисты. Куда в Гомеле сходить в выходные
11.10.2019 19:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В этот уикенд гомельчан ждет Гомеле в выходные">отличная погодка. Можно пойти в парк, съездить на дачу, а еще — отправиться на Фестиваль счастливых людей, кубок юных байкеров или же сходить на артистов из Молдовы.
Фестиваль счастливых людей
Впервые в Беларуси состоится Фестиваль счастливых людей «Файны у́зрост».
Кубок для юных байкеров
В субботу в Гомеле пройдет открытый кубок по скоростному маневрированию на мотоциклах среди учащихся мотоспортивных секций разных городов и областей. Зрителей также ожидают показательные выступления новой Школы детского мотокросса и Школы картинга, выставка мотоциклов, викторины и конкурсы. Поддержать юных байкеров приедут участники мотоклубов «Ночные волки», «Железные братья» и «8 регион».
Театр «С улицы Роз»
На сцене гомельской «Молодежки» стартуют гастроли Государственного молодежного драматического театра «С улицы Роз» имени Юрия Хармелина из Молдовы. В нашем городе приезжие актеры сыграют три спектакля из своего репертуара: драму «Цветы для Элджернона», пластическую драму об Эдит Пиаф «Падам… Падам…» и сказку «Неежик».
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В этот уикенд гомельчан ждет отличная погодка. Можно пойти в парк, съездить на дачу, а еще - отправиться на Фестиваль счастливых людей, кубок юных байкеров или же...
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