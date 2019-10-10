Фестиваль счастливых людей, юные байкеры и молдаванские артисты. Куда в Гомеле сходить в выходные

Источник материала: Tut.by

В этот уикенд гомельчан ждет Гомеле в выходные">отличная погодка. Можно пойти в парк, съездить на дачу, а еще — отправиться на Фестиваль счастливых людей, кубок юных байкеров или же сходить на артистов из Молдовы.

Фестиваль счастливых людей



Фото: tradeestate.cz

Где: Загородный гостинично-развлекательный комплекс «Ранчо» Когда: 11 — 13 октября Сколько: участие 25 руб.

Впервые в Беларуси состоится Фестиваль счастливых людей «Файны у́зрост».

Идея Фестиваля состоит в том, чтобы поделиться друг с другом своим опытом: как стать и быть счастливым в любом возрасте. Организаторы пригласили уникальных менторов, которые проведут практические сессии и помогут открыть в себе новые интересы, умения, способности и возможности.

Кубок для юных байкеров



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Где: детский городок спортивно-технических видов спорта, ул. 8-я Иногородняя, 13 Когда: 12 октября с 12.00 Сколько: бесплатно

В субботу в Гомеле пройдет открытый кубок по скоростному маневрированию на мотоциклах среди учащихся мотоспортивных секций разных городов и областей. Зрителей также ожидают показательные выступления новой Школы детского мотокросса и Школы картинга, выставка мотоциклов, викторины и конкурсы. Поддержать юных байкеров приедут участники мотоклубов «Ночные волки», «Железные братья» и «8 регион».

Театр «С улицы Роз»





Где: Гомельский городской молодежный театр, пр. Ленина, 10 Когда: спектакли для взрослых — в 19.00, для детей 12 октября — в 11.00 Сколько: 10, 12 рублей

На сцене гомельской «Молодежки» стартуют гастроли Государственного молодежного драматического театра «С улицы Роз» имени Юрия Хармелина из Молдовы. В нашем городе приезжие актеры сыграют три спектакля из своего репертуара: драму «Цветы для Элджернона», пластическую драму об Эдит Пиаф «Падам… Падам…» и сказку «Неежик».