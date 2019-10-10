В новом сквере Бреста открыли бюст Пушкина, установку которого обсуждали Лукашенко и Путин

Источник материала: Tut.by

11 сентября в Бресте торжественно открыли бюст Александра Сергеевича Пушкина.



Бюст открывали председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис и посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев

Монумент установили возле старого корпуса Брестского государственного университета в новом сквере, названном в честь поэта. Присутствовавший на церемонии открытия председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис сообщил, что этот проект обсуждался на встрече президента Беларуси Александра Лукашенко с российским коллегой Владимиром Путиным.

— На одном из совещаний было сделано поручение нашим министерствам культуры включить данное мероприятие в план их совместных действий. Сегодня оно успешно реализовано, — отметил глава области.

Бюст Пушкина отлит из бронзы и установлен на основании из дымовского гранита. Монумент — подарок российского военно-исторического общества к 1000-летию Бреста и 220-летию со дня рождения поэта. Его автором стал российский скульптор Виталий Шанов.





Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, который посетил церемонию, в общении с журналистами прокомментировал высказывания противников установки в Бресте бюста русскому поэту:

— Ломать и призывать через силу к другой оценке, наверное, не надо. Все лучше сделает время и мир вокруг этих людей.

На открытии бюста присутствовали замминистра культуры России Николай Овсиенко, зампредседателя Комитета по культуре Госдумы и Федерального собрания России Сергей Шаргунов, министр информации и печати Беларуси Александр Карлюкевич, представители городской и областной власти.