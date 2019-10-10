ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В новом сквере Бреста открыли бюст Пушкина, установку которого обсуждали Лукашенко и Путин

11.10.2019 19:25 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

11 сентября в Бресте торжественно открыли бюст Александра Сергеевича Пушкина.


Бюст открывали председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис и посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев

Монумент установили возле старого корпуса Брестского государственного университета в новом сквере, названном в честь поэта. Присутствовавший на церемонии открытия председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис сообщил, что этот проект обсуждался на встрече президента Беларуси Александра Лукашенко с российским коллегой Владимиром Путиным.

— На одном из совещаний было сделано поручение нашим министерствам культуры включить данное мероприятие в план их совместных действий. Сегодня оно успешно реализовано, — отметил глава области.

Бюст Пушкина отлит из бронзы и установлен на основании из дымовского гранита. Монумент — подарок российского военно-исторического общества к 1000-летию Бреста и 220-летию со дня рождения поэта. Его автором стал российский скульптор Виталий Шанов.


Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, который посетил церемонию, в общении с журналистами прокомментировал высказывания противников установки в Бресте бюста русскому поэту:

— Ломать и призывать через силу к другой оценке, наверное, не надо. Все лучше сделает время и мир вокруг этих людей.

На открытии бюста присутствовали замминистра культуры России Николай Овсиенко, зампредседателя Комитета по культуре Госдумы и Федерального собрания России Сергей Шаргунов, министр информации и печати Беларуси Александр Карлюкевич, представители городской и областной власти.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бюст Пушкина отлит из бронзы и установлен на основании из дымовского гранита.
 
Новости дня
Новости общества
 
Жители деревни Пинковичи обратились за помощью к помощнику Президента Анатолию Маркевичу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
11.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика