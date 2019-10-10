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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жители деревни Пинковичи обратились за помощью к помощнику Президента Анатолию Маркевичу Жители деревни Пинковичи обратились за помощью к помощнику Президента Анатолию Маркевичу в рамках приема граждан. Люди оказались отрезаны от цивилизации. От...

Жители деревни Пинковичи обратились за помощью к помощнику Президента Анатолию Маркевичу в рамках приема граждан. Люди оказались отрезаны от цивилизации. От магазинов, школ и детских садов новостройки отделили железнодорожные пути. Добираться до объектов инфраструктуры нужно в объезд по бездорожью. А это небезопасно. Как вариант решения проблемы - строительство железнодорожного переезда. Местные власти пообещали рассмотреть такую возможность, а также пустить к домам дополнительные рейсы автобусов.