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Жители деревни Пинковичи обратились за помощью к помощнику Президента Анатолию Маркевичу

11.10.2019 19:15 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Жители деревни Пинковичи обратились за помощью к помощнику Президента Анатолию Маркевичу в рамках приема граждан. Люди оказались отрезаны от цивилизации. От магазинов, школ и детских садов новостройки отделили железнодорожные пути. Добираться до объектов инфраструктуры нужно в объезд по бездорожью. А это небезопасно. Как вариант решения проблемы - строительство железнодорожного переезда. Местные власти пообещали рассмотреть такую возможность, а также пустить к домам дополнительные рейсы автобусов.
 
 
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Жители деревни Пинковичи обратились за помощью к помощнику Президента Анатолию Маркевичу в рамках приема граждан. Люди оказались отрезаны от цивилизации. От...
 
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