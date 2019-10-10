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Исторические кадры: Президенту Беларуси передают подарок - картину, написанную Алексеем Леоновым
11.10.2019 19:12 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИсторические кадры: участники 31-го Международного космического конгресса в Минске передают Президенту Беларуси подарок от первопроходца космоса - картину, написанную Алексеем Леоновым, под теплым названием "Малая родина".
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Исторические кадры: участники 31-го Международного космического конгресса в Минске передают Президенту Беларуси подарок от первопроходца космоса - картину,...
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