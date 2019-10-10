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Исторические кадры: Президенту Беларуси передают подарок - картину, написанную Алексеем Леоновым

11.10.2019 19:12 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Исторические кадры: участники 31-го Международного космического конгресса в Минске передают Президенту Беларуси подарок от первопроходца космоса - картину, написанную Алексеем Леоновым, под теплым названием "Малая родина".
 
Теги: Минск
 
 
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Исторические кадры: участники 31-го Международного космического конгресса в Минске передают Президенту Беларуси подарок от первопроходца космоса - картину,...
 
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