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Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на субботу

11.10.2019 23:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В субботу синоптики прогнозируют сильный ветер. Из-за этого на 12 октября объявлен оранжевый уровень опасности.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«12 октября ночью по северо-западу, днем на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с», — сказано в сообщении Белгидромета Минприроды.

В субботу ожидаются дожди — преимущественно по северу страны. Температура воздуха минимальная ночью — +6…12 °С, максимальная днем — +11…17 °С, по юго-западу воздух прогреется до +18…20 °С. На следующей неделе ожидается теплая погода.

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В субботу синоптики прогнозируют сильный ветер. Из-за этого на 12 октября объявлен оранжевый уровень опасности.
 
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