Волонтеры из Мирского художественного профтехколледжа навестили одиноких пожилых людей

Источник материала: Полымя

Осень — пора запасов перед зимними холодами и метелями, время, когда теплый свитер и платок должны быть наготове.





Волонтерский отряд Мирского художественного профессионально-технического колледжа «СТРИЖ» позаботился о тех, кто сам не в силах осуществить такую подготовку к зиме. В период проведения акции «Забота» ребята собрали теплые вещи, испекли различные вкусности и с поздравительными открытками отправились вручить их тем, кому нужна помощь и поддержка.





В г.п. Мир волонтеры посетили одинокопроживающих пожилых людей и подопечных больницы сестринского ухода. Участие в акции принял священник, клирик Свято-Троицкой церкви г.п. Мир Фёдор Лукашевич.





Вот так совместными усилиями одиночество пожилых людей было скрашено и настроение приподнято.

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Светлана САНЦЕВИЧ,

председатель Кореличской РОБОКК