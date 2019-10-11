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Волонтеры из Мирского художественного профтехколледжа навестили одиноких пожилых людей

12.10.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Осень — пора запасов перед зимними холодами и метелями, время, когда теплый свитер и платок должны быть наготове.

Волонтеры из Мирского художественного профтехколледжа навестили одиноких пожилых людей

Волонтерский отряд Мирского художественного профессионально-технического колледжа «СТРИЖ» позаботился о тех, кто сам не в силах осуществить такую подготовку к зиме. В период проведения акции «Забота» ребята собрали теплые вещи, испекли различные вкусности и с поздравительными открытками отправились вручить их тем, кому нужна помощь и поддержка.

Волонтеры из Мирского художественного профтехколледжа навестили одиноких пожилых людей

В г.п. Мир волонтеры посетили одинокопроживающих пожилых людей и подопечных больницы сестринского ухода. Участие в акции принял священник, клирик Свято-Троицкой церкви г.п. Мир Фёдор Лукашевич.

Волонтеры из Мирского художественного профтехколледжа навестили одиноких пожилых людей

Вот так совместными усилиями одиночество пожилых людей было скрашено и настроение приподнято.

Делайте добро вместе с нами! Присоединяйтесь!

Светлана САНЦЕВИЧ,
председатель Кореличской РОБОКК

 
 
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Осень — пора запасов перед зимними холодами и метелями, время, когда теплый свитер и платок должны быть наготове. Волонтерский отряд
 
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