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В каких сельисполкомах и когда запланированы выездные приемы сотрудников группы по гражданству и миграции Кореличского РОВД в 4 квартале 2019 года?

12.10.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В каких сельисполкомах и когда запланированы выездные приемы сотрудников группы по гражданству и миграции Кореличского РОВД в 4 квартале 2019 года?

ГРАФИК
выездных приемов граждан в сельисполкомах
сотрудниками группы по гражданству и миграции Кореличского РОВД
на 4 квартал 2019 года

1. Турецкий сельисполком 17.10.2019

2. Еремичский сельисполком 17.10.2019

3. Лукский сельисполком 14.11.2019

4. Жуховичский сельисполком 14.11.2019

5. Мирский сельисполком 12.12.2019

Прием граждан будет осуществляться в помещениях сельисполкомов: Турецкий, Лукский и Мирский сельисполкомы — с 14.30 до 15.30, Еремичский и Жуховичский — с 15.50 до 17.00, по вопросам выдачи (обмена) паспорта гражданина РБ, вида на жительство иностранного гражданина и лица без гражданства, консультирование по вопросам, относящимся к компетенции службы, а также будет осуществляться фотографирование на все виды документов.

 
 
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ГРАФИК выездных приемов граждан в сельисполкомах сотрудниками группы по гражданству и миграции Кореличского РОВД на 4 квартал 2019 года ✅
 
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