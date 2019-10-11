В каких сельисполкомах и когда запланированы выездные приемы сотрудников группы по гражданству и миграции Кореличского РОВД в 4 квартале 2019 года?

Источник материала: Полымя





ГРАФИК

выездных приемов граждан в сельисполкомах

сотрудниками группы по гражданству и миграции Кореличского РОВД

на 4 квартал 2019 года

✅ 1. Турецкий сельисполком 17.10.2019

✅ 2. Еремичский сельисполком 17.10.2019

✅ 3. Лукский сельисполком 14.11.2019

✅ 4. Жуховичский сельисполком 14.11.2019

✅ 5. Мирский сельисполком 12.12.2019

Прием граждан будет осуществляться в помещениях сельисполкомов: Турецкий, Лукский и Мирский сельисполкомы — с 14.30 до 15.30, Еремичский и Жуховичский — с 15.50 до 17.00, по вопросам выдачи (обмена) паспорта гражданина РБ, вида на жительство иностранного гражданина и лица без гражданства, консультирование по вопросам, относящимся к компетенции службы, а также будет осуществляться фотографирование на все виды документов.