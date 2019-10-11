ГРОЧС проверил здание гостиницы «Парохонское» на состояние пожарной безопасности

Источник материала: Полесская правда



Инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС Наривончиком Д.М., в соответствии с решением о проведении мониторинга №125 от 20.09.2019 г. проведен мониторинг гостиницы «Парохонская» ОАО «Парохонское» по адресу: Пинский р-н, аг. Парохонск, ул. Ленина, 14. В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7. Деятельность по обеспечению пожарной безопасности, в части технического обслуживания систем пожарной автоматики осуществляется ОАО «Спецавтоматика». В ходе проведения мониторинга нарушений требований законодательства о пожарной безопасности со стороны обслуживающей организации не выявлено.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Д.М. Наривончик.