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Теперь пользователи портала 115.бел смогут получать уведомления о сроках отключения горячей воды

12.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Теперь пользователи портала 115.бел смогут получать уведомления о сроках отключения горячей воды
Существенно обновился интерфейс портала 115.бел «Мой горад», который теперь будет называться «Мая рэспублiка». При разработке обновлений учитывались предложения и замечания пользователей. Портал «Мая рэспублiка» интегрирован в единую систему «Диспетчерская служба». Это создает новые механизмы взаимодействия граждан с поставщиками услуг.

«Например, сейчас люди звонят в контакт-центр из-за приостановки оказания жилищно-коммунальных услуг. В идеале же информация должна исходить от поставщика услуги. О планируемом отключении предприятие будет сообщать в контакт-центр, а жители уже в автоматическом режиме получат на свои мобильные телефоны информацию не только об отключении, но и о примерных сроках восстановления подачи воды, тепла или других услугах», — поясняют в Центре информационных технологий Мингорисполкома.

Теперь пользователь сможет оставлять заявки с помощью мобильного устройства и, зарегистрировав свой адрес, получать уведомления. Вся информация об отключениях будет отражаться на карте района, города или всей республики.

Среди новшеств портала — единая информационная система с контакт-центрами 115 по всей стране. Кроме того, пользователь может добавить до пяти избранных адресов, по которым будут поступать уведомления об отключениях жилищно-коммунальных услуг. Предусмотрена возможность направлять заявку с привязкой к точке на карте и конкретному адресу жилого дома. Информация о приостановлении оказания ЖКУ визуализируется на карте Беларуси. В открытом доступе есть данные ЖКХ по стране.

Учетные данные тех, кто ранее зарегистрировался на портале «Мой горад», остаются прежними. При обнаружении проблем и ошибок в Центре информационных технологий просят обращаться по адресу support115@it-minsk.by.

Портал городского хозяйства «Мой горад» начал работу в Минске в 2015 году. В 2017-м он был запущен в Витебске, а в 2018-м — во всех районных и областных центрах республики. С использованием программного обеспечения Центра информационных технологий Мингорисполкома были созданы единые диспетчерские службы с коротким номером 115. Они работают в республиканской автоматизированной системе. Это позволяет обеспечить единый сбор статистики, а также регистрацию заявок пользователей в любом из контакт-центров 115, вне зависимости от адреса, по которому подается заявка.

По информации БелТА.

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