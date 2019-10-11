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Куда пойти, чтобы узнать какие технологии прямо сейчас внедряют передовые маркетологи?
12.10.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Реклама в мобайл и соцсетях, нативная реклама, тренды Восточной и Западной Европы, США, Digital-продвижение для роста продаж, сервисы для маркетологов, дизайн в интернет-рекламе, борьба с негативом, ситуационный маркетинг, работа с поколением Z — все это будет обсуждаться 22 ноября в Минске на конференции
Один день, одна локация и большая концентрация экспертов сферы маркетинга, коммуникации и брендинга. На конференции можно будет услышать кейсы IAB Russia, Яндекс, 1С-Битрикс, Lamoda, Look At Media, TUT.BY, Aviasales и других известных брендов.
Все выступления разделены на три блока: тренды, инструменты и практика, вдохновение. Для нетворкинга тоже предусмотрено время и комфортное лоббис угощениями.
Поддержали конференцию крупные игроки белорусского рынка:
Генеральный партнер —
Генеральный информационный партнер — Белорусский портал
А пока до старта есть еще достаточно времени, билеты доступны по выгодной
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Реклама в мобайл и соцсетях, нативная реклама, тренды Восточной и Западной Европы, США, Digital-продвижение для роста продаж, сервисы для маркетологов, дизайн в...
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