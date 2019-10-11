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Куда пойти, чтобы узнать какие технологии прямо сейчас внедряют передовые маркетологи?

12.10.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Реклама в мобайл и соцсетях, нативная реклама, тренды Восточной и Западной Европы, США, Digital-продвижение для роста продаж, сервисы для маркетологов, дизайн в интернет-рекламе, борьба с негативом, ситуационный маркетинг, работа с поколением Z — все это будет обсуждаться 22 ноября в Минске на конференции «Деловой интернет».


Один день, одна локация и большая концентрация экспертов сферы маркетинга, коммуникации и брендинга. На конференции можно будет услышать кейсы IAB Russia, Яндекс, 1С-Битрикс, Lamoda, Look At Media, TUT.BY, Aviasales и других известных брендов.

Все выступления разделены на три блока: тренды, инструменты и практика, вдохновение. Для нетворкинга тоже предусмотрено время и комфортное лоббис угощениями.

Поддержали конференцию крупные игроки белорусского рынка:

Генеральный партнер — Банк БелВЭБ


Генеральный информационный партнер — Белорусский портал TUT.BY


А пока до старта есть еще достаточно времени, билеты доступны по выгодной цене. Подробнее в программе конференции и на официальном facebook-аккаунте.

Место проведения: Прайм холл, Минск, пр-т Победителей, 65

22 ноября 2019

 
Теги: Минск
 
 
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Реклама в мобайл и соцсетях, нативная реклама, тренды Восточной и Западной Европы, США, Digital-продвижение для роста продаж, сервисы для маркетологов, дизайн в...
 
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