Куда пойти, чтобы узнать какие технологии прямо сейчас внедряют передовые маркетологи?

Источник материала: Tut.by

Реклама в мобайл и соцсетях, нативная реклама, тренды Восточной и Западной Европы, США, Digital-продвижение для роста продаж, сервисы для маркетологов, дизайн в интернет-рекламе, борьба с негативом, ситуационный маркетинг, работа с поколением Z — все это будет обсуждаться 22 ноября в Минске на конференции «Деловой интернет» .





Один день, одна локация и большая концентрация экспертов сферы маркетинга, коммуникации и брендинга. На конференции можно будет услышать кейсы IAB Russia, Яндекс, 1С-Битрикс, Lamoda, Look At Media, TUT.BY, Aviasales и других известных брендов.

Все выступления разделены на три блока: тренды, инструменты и практика, вдохновение. Для нетворкинга тоже предусмотрено время и комфортное лоббис угощениями.

Поддержали конференцию крупные игроки белорусского рынка:

Генеральный партнер — Банк БелВЭБ





Генеральный информационный партнер — Белорусский портал TUT.BY





А пока до старта есть еще достаточно времени, билеты доступны по выгодной цене . Подробнее в программе конференции и на официальном facebook-аккаунте .

Место проведения: Прайм холл, Минск, пр-т Победителей, 65 22 ноября 2019