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Посол России Мезенцев пообещал взять несколько уроков белорусского языка

12.10.2019 08:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несколько уроков белорусского языка пообещал взять посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. Об этом он рассказал журналистам 11 октября на открытии в Бресте бюста Александра Пушкина.


Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев

— Пока я не стал изучать белорусский язык. Я определился с тем, что как минимум 5−7 уроков я обязан взять, чтобы понять, как организован, как управляется белорусский язык, какие спряжения, склонения, какие есть отличия и схожесть с русским языком, — пояснил российский посол.

Глава диппредставительства также добавил, что уже сделал себе визитку на белорусском языке.

Бронзовый бюст Александра Пушкина торжественно открыли 11 октября в новом сквере Бреста. Монумент — подарок российского военно-исторического общества к 1000-летию города и 220-летию со дня рождения поэта. Его автором стал российский скульптор Виталий Шанов.

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Теги: Брест
 
 
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Визитку на белорусском языке глава диппредставительства уже сделал.
 
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