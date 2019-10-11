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Посол России Мезенцев пообещал взять несколько уроков белорусского языка
12.10.2019 08:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Несколько уроков белорусского языка пообещал взять посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. Об этом он рассказал журналистам 11 октября на
— Пока я не стал изучать белорусский язык. Я определился с тем, что как минимум 5−7 уроков я обязан взять, чтобы понять, как организован, как управляется белорусский язык, какие спряжения, склонения, какие есть отличия и схожесть с русским языком, — пояснил российский посол.
Глава диппредставительства также добавил, что уже сделал себе визитку на белорусском языке.
Бронзовый бюст Александра Пушкина торжественно открыли 11 октября в новом сквере Бреста. Монумент — подарок российского военно-исторического общества к 1000-летию города и 220-летию со дня рождения поэта. Его автором стал российский скульптор Виталий Шанов.
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Визитку на белорусском языке глава диппредставительства уже сделал.
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