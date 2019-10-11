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В Витебске откроется супермаркет новой для города торговой сети

12.10.2019 09:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В декабре в микрорайоне Билево — на въезде в город, планируют открыть супермаркет сети «Виталюр». Кроме магазина, там будут фуд-корт и большая арендная зона. Об этом порталу Vitebsk.biz сообщили в отделе маркетинга торговой сети «Виталюр».


Площадь нового супермаркета — 3900 кв. м, из них половину займет торговый зал. Фуд-корт рассчитан на одновременное обслуживание более 30 человек. Здесь предложат блюда домашней кухни, пиццу, шаурму, суши, десерты, напитки.

В аренду в этом здании планируют сдавать около 750 кв.м. Со временем в здании хотят открыть аптеку, зоомагазин, отделение банка, цветочный магазин и другие объекты.

В супермаркете будут продавать непродовольственные и продовольственные товары. Будет большой отдел с рыбой и морепродуктами. В нем будут работать консультанты.

К дополнительным услугам в супермаркете относят чистку, разделку рыбы, маринование мяса и рыбы, нарезку сыра и колбасы на слайсере, приготовление фарша и свежевыжатого сока. Можно будет заказать торт.

В «Виталюре» будет 11 касс. Есть парковка. Время работы магазина — с 9.00 до 23.00.

В супермаркет уже набирают работников. В частности, нужны кассиры, операторы ЭВМ, товаровед, специалисты по учету, повара, бармен.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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В супермаркете будут продавать непродовольственные и продовольственные товары. Будет большой отдел с рыбой и морепродуктами. В нем будут работать консультанты.
 
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