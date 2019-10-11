Бабье лето, дорогие сапоги, путаница в семьях и домохозяйствах и «инставрачи» - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Кажется, дождались! В субботу до +17. В воскресенье до +19. А в понедельник по югу Беларуси вообще до + 24 ! Отличное время для медленных прогулок, прощальной вылазки в лес и селфи в желтых листьях. Правда, есть одно «но» — на сегодня объявлена оранжевая опасность из-за сильного ветра.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Александр Лукашенко призвал президентов стран СНГ поддержать Зеленского и его команду: «Вы видите тенденцию уже свернуть эту власть, скрутить, свергнуть, но мы должны понимать, кто после этого придет к власти в Украине ».

президентов стран СНГ поддержать Зеленского и его команду: «Вы видите тенденцию уже свернуть эту власть, скрутить, свергнуть, но мы должны понимать, ». Не знаем про поддержку, но хороший отдых Зеленскому точно не помешает. Накануне он побил все рекорды общения с прессой: отвечал на вопросы 300 журналистов 14 часов подряд . Все это время президент практически ничего не ел и пил только колу. Попросили журналистов , которые участвовали в пресс-марафоне, поделиться впечатлениями. И вспомнили, кто еще так долго общался со СМИ — Лукашенко в этот топ, конечно же, тоже попал.

. Все это время президент практически ничего не ел и пил только колу. , которые участвовали в пресс-марафоне, поделиться впечатлениями. И вспомнили, кто еще — Лукашенко в этот топ, конечно же, тоже попал. Заглавы администрации президента с десятилетним стажем Валерий Мицкевич будет баллотироваться в депутаты . Ему даже подписи собирать не пришлось — выдвинул трудовой коллектив . Вообще, желающих попасть в парламент в этот раз рекордно много . По словам главы ЦИК Лидии Ермошиной, последний раз такое было в 2000 году.

. Ему даже подписи собирать не пришлось — . Вообще, желающих попасть в парламент в этот раз . По словам главы ЦИК Лидии Ермошиной, последний раз такое было в 2000 году. Умер первый космонавт, который вышел в открытый космос и провел там 12 минут и 6 секунд. Дважды Герою Советского Союза Алексею Леонову было 85 лет. Почитайте, что он рассказывал про эти 12 минут тишины и нештатную ситуацию, которая с ним произошла за это время.





Нештатные ситуации вчера отрабатывали и на БелАЭС, где прошли масштабные учения с эвакуацией «местного населения ». Кстати, единого алгоритма действий для населения на случай ЧП нет. «Если вдруг случится авария, МЧС перебьет эфир радио и телевидения и начнет рассказывать населению, что делать», — заверили в МЧС.

». Кстати, единого алгоритма действий для населения на случай ЧП нет. «Если вдруг случится авария, МЧС перебьет эфир радио и телевидения и начнет рассказывать населению, что делать», — заверили в МЧС. В Беларуси рванули цены на бананы, яблоки, женские сапоги и мужские зимние ботинки. Составили топ-10 подорожавших товаров и услуг .

на бананы, яблоки, женские сапоги и мужские зимние ботинки. Составили . Власти обещают поднять уровень жизни отстающих по социально-экономическому развитию районов. На их территории проживает почти 600 тысяч человек. Больше всего проблемных районов — в Гомельской, Витебской и Могилевской областях.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Новая статья из нашего цикла «(Не)слабая пенсия» — о пенсионной системе в стране. Посмотрели, какие сегодня есть льготы у пенсионеров и разобрались с экспертами, нужны ли они вообще.

из нашего цикла «(Не)слабая пенсия» — о пенсионной системе в стране. Посмотрели, и разобрались с экспертами, нужны ли они вообще. Перепись в Беларуси идет уже неделю, но все еще вызывает много вопросов. Узнали, с какими проблемами звонят в Белстат люди . Кто-то путается в семьях и домохозяйствах , а кто-то — помечает при переписи главной жену, а система не принимает ответ.

. Кто-то , а кто-то — помечает при переписи главной жену, а система не принимает ответ. Основатель TUT.BY Юрий Зиссер написал про семь предложений Минздраву . Увеличить время приема врачей общей практики , лучше планировать потребность в лекарствах, повысить уровень подготовки докторов — вот лишь некоторые из них.

. , лучше планировать потребность в лекарствах, повысить уровень подготовки докторов — вот лишь некоторые из них. А тем временем врачи набирают популярность в Instagram. Поговорили с самыми популярными в Беларуси «инстадокторами» о том, как в соцсети отличить специалиста от профана, зачем люди приходят за диагнозом в комментарии и удается ли кому-то на этом зарабатывать.





Белорус Дима Ермузевич не доктор, но набрал почти миллион подписчиков в Instagram и YouTube. И внезапно стал певцом . «Не хочу, чтобы обо мне думали, что я блогер, который выпустил альбом. Я исполнитель, у которого есть блог », — утверждает он. Узнали, как так вышло.

. «Не хочу, чтобы обо мне думали, что я блогер, который выпустил альбом. », — утверждает он. Узнали, как так вышло. Нобелевскую премию мира вручили — нет, не Грете Тунберг — премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али. Почитайте, кто он такой и за что получил такую высокую награду .

— нет, не Грете Тунберг — премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али. Почитайте, и . В нашей студии люди честно рассказали , как справляются с паническими атаками. Как жить, когда у тебя начинает беспричинно колотиться сердце, дышать становится невероятно трудно, а вечером ты не знаешь, удастся ли поспать или приступ вернется снова?

О СПОРТЕ

Минское «Динамо» потерпело третье поражение подряд в КХЛ, хотя гостевой матч начался с курьезного гола хозяев. Главный тренер команды Крэйг Вудкрофт сказал, что разочарован .





Собрали истории футболистов , которые женаты на своих подругах детства . Получилось очень трогательно.

, которые . Получилось очень трогательно. У России есть все шансы выйти на Евро-2020 . Сборная страны разгромила Шотландию (4:0), и ей осталось всего лишь не проиграть Кипру.

Все новости пятницы, 11 октября

И напоследок тест , который можно пройти за утренним кофе. Мы убрали фрагменты с известных картин и предлагаем вам вспомнить, что же там было. И пусть это будет самая сложная задача на уик-энд. Хороших выходных!

Ваша редакция