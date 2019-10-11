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Бабье лето, дорогие сапоги, путаница в семьях и домохозяйствах и «инставрачи» - все за вчера

12.10.2019 09:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Кажется, дождались! В субботу до +17. В воскресенье до +19. А в понедельник по югу Беларуси вообще до + 24! Отличное время для медленных прогулок, прощальной вылазки в лес и селфи в желтых листьях. Правда, есть одно «но» — на сегодня объявлена оранжевая опасность из-за сильного ветра.


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Александр Лукашенко призвал президентов стран СНГ поддержать Зеленского и его команду: «Вы видите тенденцию уже свернуть эту власть, скрутить, свергнуть, но мы должны понимать, кто после этого придет к власти в Украине».
  • Не знаем про поддержку, но хороший отдых Зеленскому точно не помешает. Накануне он побил все рекорды общения с прессой: отвечал на вопросы 300 журналистов 14 часов подряд. Все это время президент практически ничего не ел и пил только колу. Попросили журналистов, которые участвовали в пресс-марафоне, поделиться впечатлениями. И вспомнили, кто еще так долго общался со СМИ — Лукашенко в этот топ, конечно же, тоже попал.
  • Заглавы администрации президента с десятилетним стажем Валерий Мицкевич будет баллотироваться в депутаты. Ему даже подписи собирать не пришлось — выдвинул трудовой коллектив. Вообще, желающих попасть в парламент в этот раз рекордно много. По словам главы ЦИК Лидии Ермошиной, последний раз такое было в 2000 году.
  • Умер первый космонавт, который вышел в открытый космос и провел там 12 минут и 6 секунд. Дважды Герою Советского Союза Алексею Леонову было 85 лет. Почитайте, что он рассказывал про эти 12 минут тишины и нештатную ситуацию, которая с ним произошла за это время.


  • Нештатные ситуации вчера отрабатывали и на БелАЭС, где прошли масштабные учения с эвакуацией «местного населения». Кстати, единого алгоритма действий для населения на случай ЧП нет. «Если вдруг случится авария, МЧС перебьет эфир радио и телевидения и начнет рассказывать населению, что делать», — заверили в МЧС.
  • В Беларуси рванули цены на бананы, яблоки, женские сапоги и мужские зимние ботинки. Составили топ-10 подорожавших товаров и услуг.
  • Власти обещают поднять уровень жизни отстающих по социально-экономическому развитию районов. На их территории проживает почти 600 тысяч человек. Больше всего проблемных районов — в Гомельской, Витебской и Могилевской областях.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Новая статья из нашего цикла «(Не)слабая пенсия» — о пенсионной системе в стране. Посмотрели, какие сегодня есть льготы у пенсионеров и разобрались с экспертами, нужны ли они вообще.
  • Перепись в Беларуси идет уже неделю, но все еще вызывает много вопросов. Узнали, с какими проблемами звонят в Белстат люди. Кто-то путается в семьях и домохозяйствах, а кто-то — помечает при переписи главной жену, а система не принимает ответ.
  • Основатель TUT.BY Юрий Зиссер написал про семь предложений Минздраву. Увеличить время приема врачей общей практики, лучше планировать потребность в лекарствах, повысить уровень подготовки докторов — вот лишь некоторые из них.
  • А тем временем врачи набирают популярность в Instagram. Поговорили с самыми популярными в Беларуси «инстадокторами» о том, как в соцсети отличить специалиста от профана, зачем люди приходят за диагнозом в комментарии и удается ли кому-то на этом зарабатывать.


  • Белорус Дима Ермузевич не доктор, но набрал почти миллион подписчиков в Instagram и YouTube. И внезапно стал певцом. «Не хочу, чтобы обо мне думали, что я блогер, который выпустил альбом. Я исполнитель, у которого есть блог», — утверждает он. Узнали, как так вышло.
  • Нобелевскую премию мира вручили — нет, не Грете Тунберг — премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али. Почитайте, кто он такой и за что получил такую высокую награду.
  • В нашей студии люди честно рассказали, как справляются с паническими атаками. Как жить, когда у тебя начинает беспричинно колотиться сердце, дышать становится невероятно трудно, а вечером ты не знаешь, удастся ли поспать или приступ вернется снова?

О СПОРТЕ


  • Собрали истории футболистов, которые женаты на своих подругах детства. Получилось очень трогательно.
  • У России есть все шансы выйти на Евро-2020. Сборная страны разгромила Шотландию (4:0), и ей осталось всего лишь не проиграть Кипру.

Все новости пятницы, 11 октября

И напоследок тест, который можно пройти за утренним кофе. Мы убрали фрагменты с известных картин и предлагаем вам вспомнить, что же там было. И пусть это будет самая сложная задача на уик-энд. Хороших выходных!

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