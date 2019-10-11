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В Минске опавшие листья убирают специальными комбайнами

12.10.2019 10:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В столице для уборки листвы стали использовать специальную технику, сообщили в программе «Столичные подробности» на телеканале СТВ.


11 октября такие машины трудились в Александровском сквере. На уборке листьев работает компактная команда: операторы самих мини-комбайнов и помощники — сотрудники, которые убирают листья из труднодоступных мест с помощью пылесосов и, наоборот, с помощью выдувателей.



— Одновременно с уборкой листвы идет подстрижка газона и все это измельчается и собирается в бункер, — рассказала специалист УП «Минскзеленстрой» Анжелика Пузанкова.


Команда из трех человек заменяет заменяет 10 рабочих и сокращает время на уборку вдвое.

 
 
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Команда из трех человек заменяет заменяет 10 рабочих и сокращает время на уборку вдвое.
 
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