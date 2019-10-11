В Минске опавшие листья убирают специальными комбайнами

Источник материала: Tut.by

В столице для уборки листвы стали использовать специальную технику, сообщили в программе «Столичные подробности» на телеканале СТВ.





11 октября такие машины трудились в Александровском сквере. На уборке листьев работает компактная команда: операторы самих мини-комбайнов и помощники — сотрудники, которые убирают листья из труднодоступных мест с помощью пылесосов и, наоборот, с помощью выдувателей.









— Одновременно с уборкой листвы идет подстрижка газона и все это измельчается и собирается в бункер, — рассказала специалист УП «Минскзеленстрой» Анжелика Пузанкова.





Команда из трех человек заменяет заменяет 10 рабочих и сокращает время на уборку вдвое.