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В Минске опавшие листья убирают специальными комбайнами
12.10.2019 10:56 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В столице для уборки листвы стали использовать специальную технику,
11 октября такие машины трудились в Александровском сквере. На уборке листьев работает компактная команда: операторы самих мини-комбайнов и помощники — сотрудники, которые убирают листья из труднодоступных мест с помощью пылесосов и, наоборот, с помощью выдувателей.
— Одновременно с уборкой листвы идет подстрижка газона и все это измельчается и собирается в бункер, — рассказала специалист УП «Минскзеленстрой» Анжелика Пузанкова.
Команда из трех человек заменяет заменяет 10 рабочих и сокращает время на уборку вдвое.
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Команда из трех человек заменяет заменяет 10 рабочих и сокращает время на уборку вдвое.
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