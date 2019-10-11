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Сегодня на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов
12.10.2019 09:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня по традиции на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит заместитель председателя Сергей Невмержицкий, в столичной мэрии - председатель Анатолий Сивак.
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Сегодня по традиции на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит...
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