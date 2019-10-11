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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Все итоги глобальных форумов этой недели завтра в 9 вечера в "Главном эфире" Укрепление СНГ как самодостаточного и эффективного объединения. Как усилить позиции на мировой арене и устранить барьеры в торговом сотрудничестве внутри...

Укрепление СНГ как самодостаточного и эффективного объединения. Как усилить позиции на мировой арене и устранить барьеры в торговом сотрудничестве внутри Содружества, а также большая международная дискуссия о безопасности уже в белорусской столице. Форум "Минский диалог". Все итоги глобальных форумов этой недели завтра в 9 вечера в "Главном эфире".