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Все итоги глобальных форумов этой недели завтра в 9 вечера в "Главном эфире"
12.10.2019 09:08 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУкрепление СНГ как самодостаточного и эффективного объединения. Как усилить позиции на мировой арене и устранить барьеры в торговом сотрудничестве внутри Содружества, а также большая международная дискуссия о безопасности уже в белорусской столице. Форум "Минский диалог". Все итоги глобальных форумов этой недели завтра в 9 вечера в "Главном эфире".
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Укрепление СНГ как самодостаточного и эффективного объединения. Как усилить позиции на мировой арене и устранить барьеры в торговом сотрудничестве внутри...
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