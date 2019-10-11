Мужчыны сабралiся ля зброi i тэхнiкi, жанчын зацiкавiлi палаткi з упрыгожваннямi.
Дзецi з радасцю катаюцца на понi.
А хтосьцi пойдзе дадому з партрэтам. Славутая зямля беларуская!
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Абласныя"Дажынкi-2019" працягваюцца
12.10.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Мужчыны сабралiся ля зброi i тэхнiкi, жанчын зацiкавiлi палаткi з упрыгожваннямi.
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