Абласны фестываль "Фольклорная талака" праходзiць на "Дажынках-2019". Творчыя калектывы вобласцi паказваюць розныя вясельныя абрады.
Усё ж, якiя прыгожыя абрады на Беларусi. Згодны?
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Абласны фестываль "Фольклорная талака" праходзiць на "Дажынках-2019".
12.10.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Абласны фестываль "Фольклорная талака" праходзiць на "Дажынках-2019". Творчыя калектывы вобласцi паказваюць розныя вясельныя абрады.
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Абласны фестываль "Фольклорная талака" праходзiць на "Дажынках-2019". Творчыя калектывы вобласцi паказваюць розныя вясельныя абрады.Усё ж, якiя прыгожыя абрады на...
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