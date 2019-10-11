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Абласны фестываль "Фольклорная талака" праходзiць на "Дажынках-2019".

12.10.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Абласны фестываль "Фольклорная талака" праходзiць на "Дажынках-2019". Творчыя калектывы вобласцi паказваюць розныя вясельныя абрады.
Усё ж, якiя прыгожыя абрады на Беларусi. Згодны?

 
 
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Абласны фестываль "Фольклорная талака" праходзiць на "Дажынках-2019". Творчыя калектывы вобласцi паказваюць розныя вясельныя абрады.Усё ж, якiя прыгожыя абрады на...
 
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