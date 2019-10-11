В Солигорске парень убивал голубей за то что они его испачкали. Возбуждено уголовное дело

Источник материала: Tut.by

Уголовное дело возбуждено в отношении 20-летнего жителя Любанского района. Молодого человека подозревают в жестоком обращении с животными. Подробности сообщил а пресс-служба Следственного комитета.

В правоохранительные органы 31 августа обратилась жительница Солигорска. Женщина сообщила, что с последнего этажа многоэтажного дома, где она живет, на асфальт падают мертвые птицы.

Прибывшая следственно-оперативная группа обнаружила семь мертвых голубей, а также фрагменты еще нескольких убитых пернатых.

По подозрению в убийстве птиц был задержан 20-летний житель Любанского района. На допросе молодой человек рассказал следователям, что убивал птиц потому что разозлился — они его испачкали.

Солигорским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель (ст. 339−1 УК РБ). Задержанному назначена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза. Проведение следственных и иных процессуальных действий продолжается