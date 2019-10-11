ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Солигорске парень убивал голубей за то что они его испачкали. Возбуждено уголовное дело

12.10.2019 15:04 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Уголовное дело возбуждено в отношении 20-летнего жителя Любанского района. Молодого человека подозревают в жестоком обращении с животными. Подробности сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В правоохранительные органы 31 августа обратилась жительница Солигорска. Женщина сообщила, что с последнего этажа многоэтажного дома, где она живет, на асфальт падают мертвые птицы.

Прибывшая следственно-оперативная группа обнаружила семь мертвых голубей, а также фрагменты еще нескольких убитых пернатых.

По подозрению в убийстве птиц был задержан 20-летний житель Любанского района. На допросе молодой человек рассказал следователям, что убивал птиц потому что разозлился — они его испачкали.

Солигорским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель (ст. 339−1 УК РБ). Задержанному назначена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза. Проведение следственных и иных процессуальных действий продолжается

 
 
Ссылка на источник 82
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В правоохранительные органы 31 августа обратилась жительница Солигорска. Женщина сообщила, что с последнего этажа многоэтажного дома, где она живет, на асфальт...
 
Новости дня
Новости общества
 
Абласныя"Дажынкi-2019" працягваюцца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика