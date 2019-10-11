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В Беларуси объявлено штормовое предупреждение
12.10.2019 15:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTШтормовое предупреждение объявлено и в Беларуси. Порывы ветра могут сегодня достигать 15 метров в секунду. Синоптики объявили в стране оранжевый уровень опасности. А в ближайшие дни до плюс 20 градусов и кратковременные дожди.
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Штормовое предупреждение объявлено и в Беларуси. Порывы ветра могут сегодня достигать 15 метров в секунду. Синоптики объявили в стране оранжевый уровень опасности....
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