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В Беларуси объявлено штормовое предупреждение

12.10.2019 15:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Штормовое предупреждение объявлено и в Беларуси. Порывы ветра могут сегодня достигать 15 метров в секунду. Синоптики объявили в стране оранжевый уровень опасности. А в ближайшие дни до плюс 20 градусов и кратковременные дожди.
 
 
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Штормовое предупреждение объявлено и в Беларуси. Порывы ветра могут сегодня достигать 15 метров в секунду. Синоптики объявили в стране оранжевый уровень опасности....
 
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