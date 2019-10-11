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Во Дворце профсоюзов проходит финал республиканского конкурса "Семья года"
12.10.2019 15:10 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ столице на сцене Дворца профсоюзов проходит финал республиканского конкурса "Семья года". За почетный титул борются семь команд - по одной от каждой области и столицы. В Минск семьи привезли творческие номера, нарядные костюмы и, конечно, самое главное - семейные традиции. Для этого участники заранее готовили родословное дерево, собирали всю информацию о предках, а также на протяжении нескольких месяцев творили добрые дела. Сегодня всех участников объединяет одно, пожалуй, самое важное - это любовь друг к другу. Имена лучших назовут уже вечером. Для победителей - денежные награды и, конечно же, почетный титул. К слову, первую "Семью года" выбрали семь лет назад.
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В столице на сцене Дворца профсоюзов проходит финал республиканского конкурса "Семья года". За почетный титул борются семь команд - по одной от каждой области и...
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