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Во Дворце профсоюзов проходит финал республиканского конкурса "Семья года"

12.10.2019 15:10 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В столице на сцене Дворца профсоюзов проходит финал республиканского конкурса "Семья года". За почетный титул борются семь команд - по одной от каждой области и столицы. В Минск семьи привезли творческие номера, нарядные костюмы и, конечно, самое главное - семейные традиции. Для этого участники заранее готовили родословное дерево, собирали всю информацию о предках, а также на протяжении нескольких месяцев творили добрые дела. Сегодня всех участников объединяет одно, пожалуй, самое важное - это любовь друг к другу. Имена лучших назовут уже вечером. Для победителей - денежные награды и, конечно же, почетный титул. К слову, первую "Семью года" выбрали семь лет назад.
 
Теги: Минск
 
 
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В столице на сцене Дворца профсоюзов проходит финал республиканского конкурса "Семья года". За почетный титул борются семь команд - по одной от каждой области и...
 
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