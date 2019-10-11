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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минская область отмечает "Дожинки" в Борисове Отпраздновать "Дожинки" в городе на Березине съехались свыше 15 тысяч человек: это механизаторы, водители зерновозов и агрономы. На площадке вокруг стадиона...

Отпраздновать "Дожинки" в городе на Березине съехались свыше 15 тысяч человек: это механизаторы, водители зерновозов и агрономы. На площадке вокруг стадиона чувствуется колорит и аромат фестиваля-ярмарки. Каждый район презентует свой каравай, а слуцкие сыровары специально к празднику изготовили гигантский круг сулугуни - его диаметр полтора метра, а вес 120 килограммов. Сейчас в Борисове проходит церемония награждения лучших аграриев. Таким образом, 1 миллион 700 тысяч тонн зерна - это самый весомый каравай среди всех регионов страны.