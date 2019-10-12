В канун Дня матери в Кореличском ЗАГСе новоиспеченному отцу сделали сюрприз

Источник материала: Полымя





Кореличчанин Евгений Лащ 12 октября пришел в Кореличский ЗАГС, чтобы зарегистрировать рождение сыновей. Каково же было его удивление, когда оказалось, что в канун Дня матери здесь проходит акция по бесплатной регистрации да еще с подарками.

20 сентября в семье Евгения и Екатерины Лащ из Кореличей случилось радостное событие: на свет появились сыновья Артём и Тимур.

— В нашей семье подрастает годовалая Ариша, — рассказывает молодой отец. — Конечно, мы с женой планировали, что в семье будут еще дети. Предполагали, что это могут быть двойняшки или близнецы: в роду у жены есть случай рождения двойни. Когда узнали, что наше счастье в квадрате, конечно, обрадовались.

Главный специалист отдела ЗАГС Кореличского райисполкома Оксана Абрамчик поздравила молодого отца с рождением сыновей, пожелала расти им достойными гражданами своей страны и вручила свидетельства о рождении и подарки.





— Такие акции мы проводим несколько раз в год: на День матери, День семьи, День защиты детей и День всех влюбленных, — рассказала Оксана Абрамчик, — поэтому всех, кто желает получить от нас такого рода приятный сюрприз, ждем в нашем учреждении в канун этих праздничных дат.

Инна ЛЕЙКО

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