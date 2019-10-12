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99 мам и популярные имена среди малышей. Отдел ЗАГС Кореличского района предоставил праздничную статистику

13.10.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Для каждого из нас мама – главный человек в жизни, ее любовь и вера поддерживают и вдохновляют нас в любом возрасте, а то доброе и мудрое, чему она научила, остается с нами на все времена. От вас, дорогие хранительницы очага, зависит не только благополучие семьи и детей, но и, по большому счету, будущее Кореличского района, всей Беларуси.

99 мам и популярные имена среди малышей. Отдел ЗАГС Кореличского района предоставил праздничную статистику

От отдела ЗАГС Кореличского райисполкома поздравляем всех матерей, с гордостью носящих это самое почетное звание. Низкий вам поклон! За любовь и терпение, за каждодневный труд и ласку, за поддержку и умение прощать! Искренне желаем вам и вашим семьям счастья, крепкого здоровья, добра и благополучия!

 
 
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Для каждого из нас мама – главный человек в жизни, ее любовь и вера поддерживают и вдохновляют нас в любом
 
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