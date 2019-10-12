Стало известно, когда пройдут осенние ярмарки

Источник материала: Чырвоны прамень

Традиционные осенние ярмарки, на которых можно запастись дарами щедрой осени, не первые выходные проводятся в Чашниках и Новолукомле. По субботам – в городе энергетиков, по воскресеньям – в райцентре. Жители района делают покупки на протяжении нескольких недель.





12 и 13 октября – дни особенные. Настала пора расширенных распродаж, в рамках которых предусмотрены праздничные мероприятия. Запланировано проведение призовой игры. Сегодня новолукомчане окунулись в праздничную атмосферу. Завтра то же самое сделают чашничане.

Широкий выбор сельскохозяйственной продукции, необходимый инвентарь, саженцы, стройматериалы – чего только не продаётся на ярмарках. Приходите и покупайте.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.