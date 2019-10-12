Сто кило за сезон. Как минчане каждую осень устраивают паломничество в Лошицкий сад - за яблоками

Источник материала: Tut.by

Лошицкий парк — место, где каждый может собирать яблоки. Каждую осень сюда идут с пакетами, корзинками, сумками, рюкзаками и специальными инструментами для сбора яблок. TUT.BY спросил, как горожане используют урожай и почему общественный сад — это здорово.





— В выходной день, да с утра — тут вообще людей полно! Сегодня, в пятницу, как-то поменьше. А во вторник молодые парни яблоки набирали в бочечки по 50 литров, которые привезли с собой. А почему бы и нет? Может, на сок, — Сергей Малиновский, пенсионер, приехал в Лошицкий парк на велосипеде из Серебрянки. Это его пятнадцатая осень в яблоневом саду, который открыт для всех.

Лошицкий парк — часть усадьбы XVIII — XIX веков. В 1925 году здесь создали белорусский филиал Всесоюзного института растениеводства. Его возглавил академик Вавилов. Тогда же заложили огромный сад с экзотическими растениями. Потом парк отдали под угодья совхоза «Лошица».

Яблоки Сергей Малиновский собирает активно: килограммов сто за сезон. Хранит в прохладном месте в коробках — семья мужчины из трех человек такой урожай ест до Нового года.





— В саду есть не только яблоки. Еще много груш — хорошие, правда в этом году на них неурожай. Рябина есть — на компоты.

От сбора яблок в городском саду, считает Сергей, только польза.

— Наверное, в позапрошлом году я видел тут санитарную службу. Приезжали, делали какие-то замеры по воздуху. Говорили: Лошицкий парк — одно из чистейших мест в городе.

А вот Василий Никанорович, тоже пенсионер.

— Посмотрел, что люди собирают, и сам решил попробовать, — рассказывает он. — Попробую сохранить яблоки: у меня и подвал есть, я на первом этаже живу.









Олег Андреевич лихо залезает прямо на дерево, несмотря на свои 70 лет.

— Привычка с самого детства, — объясняет.

Снимает яблоки с веток бережно, руками.

— Так лучше лежат. А паданки — сушу или на сок перевожу.













В Лошицкий сад за урожаем мужчина приезжает уже больше десятка лет. Живет в Заводском районе, «на Шариках». Оттуда «ехать всего ничего, прямой троллейбус».

— Сезон начинается с конца июля, когда созревают ранние сорта. На соковыжималку — и все, на неделю хватает.

Наталье Бражук за яблоками ехать не надо, приходит пешком из микрорайона возле камвольного комбината.





— Я местная, живу в районе с двух лет, — рассказывает женщина. — Когда-то здесь был питомник. Ягодник — смородину, малину — охраняли, собирать их нельзя было. Яблоки тоже не разрешали брать, ведь тут был винзавод. А потом, когда все развалилось, уже и людей в эти сады пустили.

Наталья из собранного делает сок, компот, а еще шарлотку.

Алексей и Тоня — студенты-третьекурсники БГУ. Для простоты ребята называют свои «русские имена»: они приехали на учебу в Минск из Китая. Яблоки в Лошицком парке собирают в первый раз. Взяли немного с собой в рюкзак.

— Это ведь хорошо? — уточняют на всякий случай.





Еще одна минчанка зашла в парк, пока дожидается внука с тренировки.

— Все собирают — думаю, дай и я. Напеку пирожков.

Надежда с маленьким сыном Родионом стоят у самой своей любимой яблони. Дерево высокое, на нем плоды сохраняются дольше, чем на многих других.





— У нас есть свой маршрут для прогулок по Лошице, — говорит Надежда. — Но много яблок не берем, буквально пару штук. Вот эти — зимние, красные — особенно вкусные. Правда, муж ругается: тут дорога рядом, может, в них много свинца. А вообще у нас бабушка живет в деревне, там тоже яблок хватает.

Еще у одного дерева — Анна Шумицкая. Девушка сюда приезжает сюда с семьей — муж и сын как раз ненадолго отошли.

Анна объясняет: для нее Лошицкий сад — как возвращение домой. Сама из Украины, в Минске живет восемь лет.

— У нас как-то больше люди любят натуральное, любят вместе ходить в сады. Созрела в парке вишня — вышли вместе, сорвали себе на компотик. И никто никогда не посмотрит из-за этого косо, — рассказывает девушка. — Возле подъездов пятиэтажек соседи часто что-то высаживают: например, цветную капусту, которая перемежается с какими-то цветами. И красиво, и можно как-то употребить.









Первый раз за яблоками в сад пришла шесть лет назад.

— Родился ребенок — стали готовить пюре. Это все можно и на рынке, и в магазинах купить, но там на прилавках яблоки глянцевые, огромные, красивые — у меня к ним недоверие. Если их не трогает даже гусеница — что-то должно насторожить, — смеется. — А тут видно, что все выросло в естественной среде.

Из лошицких яблок семья закатывает около пятидесяти банок пюре.

— Параллельно наблюдаем за природой, проводим здесь по нескольку часов. Как-то видели неясыть, а она же у вас в Красной книге.





Раньше девушка здесь видела только пенсионеров, теперь стала появляться и молодежь.

— А есть здесь чудесный дедушка. У него интересное приспособление: с одной стороны палки емкость для сбора яблок, с другой — крючки для ловли рыбы, как у удочки.

Семья Анны складной шест для сбора яблок всегда возит в багажнике автомобиля.

— Мы сами живем далековато — в Уручье, на 9-м километре. Но его как нужную вещь не убираем из машины: вдруг мимо Лошицкого сада будем проезжать.



