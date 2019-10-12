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Стали известны победители районного смотра-конкурса «Лучшее ветеранское подворье»
13.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Теплые слова поздравлений и пожеланий в адрес собравшихся в зале территориального центра соцобслуживания, а в их лице – всем пожилым людям Пинщины прозвучали от заместителя председателя райисполкома Дмитрия Полховского, начальника управления по труду, занятости и соцзащите райисполкома Василия Огиевича, директора ТЦСОН Пинского района Тамары Лебедевской, председателя районной ветеранской организации Михаила Заранко, старшего инспектора группы пропаганды и взаимодействия с общественностью ГРОЧС Олега Червяковского.
По уже сложившейся доброй традиции, в этот день также подвели итоги районного смотра-конкурса «Лучшее ветеранское подворье».
На суд жюри свои подворья и подсобное хозяйство представили 23 участника из 12 сельсоветов Пинщины. Каждый из них удивил красотой своей усадьбы, творческим подходом, фантазией, желанием облагородить свое подворье, привнести в его оформление неповторимость и оригинальность.
За наличие плодовых деревьев и ягодных кустарников, урожайность выращенных овощей, фруктов и ягод, культуру земледелия в номинации «Во саду ли, в огороде…» 1-е место заняла семья Владимира Ивановича и Лидии Петровны Вербанович из д. Вулька Городищенская. Несмотря на то, что супругам уже за 80, они продолжают трудиться: обрабатывают большой огород в 76 соток, работают в теплице, держат корову, домашнюю птицу, пчел, ухаживают за большим садом. 2-е место в этой номинации присуждено Николаю Андреевичу и Светлане Ивановне Лукашевич из д. Поречье. 3-е место у семьи Алексея Игнатьевича и Аллы Ивановны Кирковец из д. Сачковичи.
В номинации «От природы – материал, от мастеров – талант» 1 -е место завоевала Мария Владимировна Сальва из д. Вулька Городищенская. Ее чистый и ухоженный двор, красиво и со вкусом обустроенный, является образцом для подражания. Фигурки из различных материалов украшают ее подворье. Творчество хозяйки проявляется во всем. 2-е место в номинации присуждено Наталье Васильевне Богатко из д. Боричевичи, 3-е место — Екатерине Михайловне Михалевич из д. Малая Плотница.
В номинации «Лучший цветовод» 1-е место завоевала Валентина Федоровна Юхнюк из агрогородка Молотковичи. На ее подворье все продумано до мелочей и сделано с большой любовью, во всем образцовый порядок, много декоративных кустарников, роскошных цветов. Двор и придомовая территория выложены плиткой. Находясь на заслуженном отдыхе, Валентина Федоровна занимается любимым увлечением — большое внимание уделяет выращиванию цветов. Во дворе розы, флоксы, гортензия, герань, лилии… Рядом — садовые деревья, малина. Как рассказала Валентина Федоровна, она настолько увлечена любимым делом, что привозит семена, саженцы растений отовсюду, где только бывает. 2-е место в номинации «Лучший цветовод» получила семья Александра Григорьевича и Валентины Петровны Кришталь из д. Велесница, 3-е место разделили Юлия Ивановна Ковалишина из д. Почапово и семья Якова Ивановича и Анны Филипповны Бохонко из д. Сошно.
В номинации «Лучшая усадьба» за наличие скота и птицы, благоустройство и санитарное содержание надворных построек, урожайность выращенных овощей, фруктов, ягод, культуру земледелия победу одержала семья Григория Николаевича и Людмилы Павловны Рыжко из д. Поречье. Когда заходишь на их подворье, даже не верится, что с этим всем хозяйством управляются два человека. Большая территория возле дома занята огородом, где растут картофель, кукуруза и другие овощи. В саду более 100 яблонь, груши, сливы. Много цветов и декоративных кустарников украшают их ухоженный участок. В хозяйстве 7 коз, 8 овец, 30 кур, 20 индоуток, 30 кроликов.
На праздничной встрече тепло приветствовали также председателей сельисполкомов Пинщины, которые представили достойных участников для смотра-конкурса. Особо отметили Городищенский сельисполком во главе с его председателем Николаем Бойбой, который номинировал 8 участников, трое из которых стали победителями.
Все победители «Ветеранского подворья» получили дипломы и подарки от спонсоров: директора ЗАО «Медтехника» Михаила Наривончика и директора ЧСУП «Оксидон» Сергея Колесниковича. За многолетнее сотрудничество с территориальным центром соцобслуживания населения Пинского района директор центра Тамара Лебедевская вручила Благодарственное письмо Сергею Колесниковичу, который всегда откликается на просьбу о помощи. Участники также получили подарки от председателя Плещицкого сельисполкома, председателя Пинской районной организации Белорусского фонда мира Ольги Медведь.
Хорошее настроение в течение всего праздника создавали участники народного вокального ансамбля «Явар ды калiна».
Инна УРБАНОВИЧ.
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