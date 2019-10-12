Стали известны победители районного смотра-конкурса «Лучшее ветеранское подворье»

Источник материала: Полесская правда



«От всей души с поклоном и любовью!» . Так называлась праздничная встреча, которая состоялась в День пожилых людей в территориальном центре социального обслуживания населения Пинского района. Традиционно в этот день чествуют людей старшего поколения и говорят им спасибо за трудолюбие, мудрость, оптимизм, жизненный опыт, заботу, поддержку и любовь.

Теплые слова поздрав­лений и пожеланий в адрес собравшихся в зале терри­ториального центра соцобслуживания, а в их лице – всем пожилым людям Пинщины прозвучали от замес­тителя председателя райис­полкома Дмитрия Полховского, начальника управления по труду, занятости и соцзащите райисполкома Василия Огиевича, дирек­тора ТЦСОН Пинского рай­она Тамары Лебедевской, председателя районной ве­теранской организации Ми­хаила Заранко, старшего инспектора группы пропа­ганды и взаимодействия с общественностью ГРОЧС Олега Червяковского.

По уже сложившейся доброй традиции, в этот день также подвели итоги районного смотра-конкур­са «Лучшее ветеранское подворье».

На суд жюри свои подворья и подсобное хозяйство предста­вили 23 участника из 12 сель­советов Пинщины. Каждый из них удивил красотой своей усадьбы, творческим подходом, фантазией, желанием облагоро­дить свое подворье, привнести в его оформление неповтори­мость и оригинальность.

За наличие плодовых дере­вьев и ягодных кустарников, урожайность выращенных ово­щей, фруктов и ягод, культуру земледелия в номинации «Во саду ли, в огороде…» 1-е место заняла семья Владимира Ивано­вича и Лидии Петровны Вербанович из д. Вулька Городищенская. Несмотря на то, что суп­ругам уже за 80, они продолжа­ют трудиться: обрабатывают большой огород в 76 соток, ра­ботают в теплице, держат коро­ву, домашнюю птицу, пчел, уха­живают за большим садом. 2-е место в этой номинации при­суждено Николаю Андреевичу и Светлане Ивановне Лукаше­вич из д. Поречье. 3-е место у семьи Алексея Игнатьевича и Аллы Ивановны Кирковец из д. Сачковичи.

В номинации «От природы – материал, от мастеров – талант» 1 -е место завоевала Мария Вла­димировна Сальва из д. Вулька Городищенская. Ее чистый и ухоженный двор, красиво и со вкусом обустроенный, является образцом для подражания. Фи­гурки из различных материалов украшают ее подворье. Творче­ство хозяйки проявляется во всем. 2-е место в номинации присуждено Наталье Васильев­не Богатко из д. Боричевичи, 3-е место — Екатерине Михай­ловне Михалевич из д. Малая Плотница.

В номинации «Лучший цве­товод» 1-е место завоевала Ва­лентина Федоровна Юхнюк из агрогородка Молотковичи. На ее подворье все продумано до мелочей и сделано с большой любовью, во всем образцовый порядок, много декоративных кустарников, роскошных цве­тов. Двор и придомовая тер­ритория выложены плиткой. Находясь на заслуженном от­дыхе, Валентина Федоровна за­нимается любимым увлечени­ем — большое внимание уделя­ет выращиванию цветов. Во дворе розы, флоксы, гортензия, герань, лилии… Рядом — садо­вые деревья, малина. Как рас­сказала Валентина Федоровна, она настолько увлечена люби­мым делом, что привозит семе­на, саженцы растений отовсю­ду, где только бывает. 2-е мес­то в номинации «Лучший цве­товод» получила семья Алек­сандра Григорьевича и Вален­тины Петровны Кришталь из д. Велесница, 3-е место разде­лили Юлия Ивановна Ковалишина из д. Почапово и семья Якова Ивановича и Анны Филипповны Бохонко из д. Сошно.

В номинации «Лучшая усадьба» за наличие скота и птицы, благоустройство и сани­тарное содержание надворных построек, урожайность выра­щенных овощей, фруктов, ягод, культуру земледелия победу одержала семья Григория Нико­лаевича и Людмилы Павловны Рыжко из д. Поречье. Когда за­ходишь на их подворье, даже не верится, что с этим всем хозяй­ством управляются два челове­ка. Большая территория возле дома занята огородом, где рас­тут картофель, кукуруза и дру­гие овощи. В саду более 100 яб­лонь, груши, сливы. Много цве­тов и декоративных кустарни­ков украшают их ухоженный участок. В хозяйстве 7 коз, 8 овец, 30 кур, 20 индоуток, 30 кроликов.

На праздничной встрече теп­ло приветствовали также пред­седателей сельисполкомов Пинщины, которые представили достойных участников для смот­ра-конкурса. Особо отметили Городищенский сельисполком во главе с его председателем Николаем Бойбой, который номинировал 8 участников, трое из которых стали победителями.

Все победители «Ветеранс­кого подворья» получили дип­ломы и подарки от спонсоров: директора ЗАО «Медтехника» Михаила Наривончика и дирек­тора ЧСУП «Оксидон» Сергея Колесниковича. За многолетнее сотрудничество с территориаль­ным центром соцобслуживания населения Пинского района ди­ректор центра Тамара Лебедевская вручила Благодарственное письмо Сергею Колесниковичу, который всегда откликается на просьбу о помощи. Участники также получили подарки от председателя Плещицкого сельисполкома, председателя Пинс­кой районной организации Бе­лорусского фонда мира Ольги Медведь.

Хорошее настроение в тече­ние всего праздника создавали участники народного вокально­го ансамбля «Явар ды калiна».

Инна УРБАНОВИЧ.

Фото автора.

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