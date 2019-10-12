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Тепло и по-семейному душевно отметили в районе День учителя
13.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Представители самой гуманной профессии собрались в уютном зале детского лагеря «Поречье», чтобы услышать в свой адрес слова благодарности и признательности за нелегкий труд по воспитанию достойных граждан нашей страны.
День учителя — это, бесспорно, один из самых важных праздников, ведь именно учителя воспитывают подрастающее поколение, и от них во многом зависит то, каким человеком станет каждый из учеников. Эти и другие мысли были озвучены председателем районного исполнительного комитета Игорем Брилевичем, который обратился к участникам мероприятия. «Педагоги не просто дают детям знания, они прививают моральные принципы, духовные ориентиры, зачастую служат личным примером. Учителя учебных заведений Пинщины шагают в ногу со временем и применяют инновационные методики в обучении, всегда творчески подходят к своей работе и готовы к новым открытиям», — говорилось и в поздравлении председателя районного Совета депутатов Иосифа Гузича.
В системе образования Пинского района работают профессионалы высочайшего уровня, о чем свидетельствуют многочисленные победы наших учеников на олимпиадах, в соревнованиях и конкурсах, высокие баллы на централизованном тестировании, высокий процент поступления в высшие учебные заведения. Многие выпускники районных школ занимают руководящие должности в разных профессиональных сферах деятельности не только
Пинщины. Немало искренних слов признательности прозвучало в адрес тех, кто много лет назад выбрал профессию учителя и остался верен ей на протяжении всей своей трудовой деятельности, — ветеранам педагогического труда. Добрые слова поздравлений адресовали начальник отдела по образованию Алла Приловская, директор ДРОЦ «Свитанак» Валентина Бегеба, много лет возглавлявшая районный отдел образования, почетные гости праздника, члены районного исполнительного комитета, руководители общественных и профсоюзных организаций.
На одном дыхании прошла торжественная часть мероприятия — чествование работников сферы образования. В этом году свой профессиональный праздник педагоги Пинщины встретили с новыми победами и новыми заслуженными наградами: Почетными грамотами, дипломами и благодарственными письмами всех уровней, в том числе от общественных объединений. Традиционно на День учителя вручается награда «Честь и достоинство», отмечающая профессионализм, верность и любовь к профессии. В нынешнем году этой чести удостоились семьи педагогов Петра Алексеевича и Ирины Ильиничны Рекс и Леонида Ивановича Бохонко и Раисы Степановны Садовской.
В честь Дня учителя яркую концертную программу гостям мероприятия представил народный вокальный ансамбль «Явар ды калiна» Красичинского сельского Дома культуры.
Вероника НИКОЛАЕВА.
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