ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тепло и по-семейному душевно отметили в районе День учителя

13.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>
Тепло и по-семейному душевно отметили в районе День учителя

Диплом I степени смотра-конкурса «За создание оптимальных условий для развития и совершенствования образования в Пинском районе» награждена Пинковичская СШ. Слева направо: директор школы В.В. Гаврилович, председатель профокма Е.И. Ульянова, зам. председателя райисполкома Д.Г. Полховский.

Представители самой гуманной профессии собрались в уютном зале детского лагеря «Поречье», чтобы услышать в свой адрес слова благодарности и признательности за нелегкий труд по воспитанию достойных граждан нашей страны.

День учителя — это, бесспорно, один из самых важных праздников, ведь именно учителя воспитывают подрастающее поколение, и от них во многом зависит то, каким человеком станет каждый из учеников. Эти и другие мысли были озвучены председателем районного исполни­тельного комитета Игорем Брилевичем, который обратился к участникам мероприятия. «Пе­дагоги не просто дают детям зна­ния, они прививают моральные принципы, духовные ориенти­ры, зачастую служат личным примером. Учителя учебных за­ведений Пинщины шагают в ногу со временем и применяют инновационные методики в обу­чении, всегда творчески подхо­дят к своей работе и готовы к новым открытиям», — говори­лось и в поздравлении председателя районного Совета депута­тов Иосифа Гузича.

В системе образования Пинс­кого района работают профессио­налы высочайшего уровня, о чем свидетельствуют многочислен­ные победы наших учеников на олимпиадах, в соревнованиях и конкурсах, высокие баллы на централизованном тестировании, высокий процент поступления в высшие учебные заведения. Мно­гие выпускники районных школ занимают руководящие должно­сти в разных профессиональных сферах деятельности не только

Пинщины. Немало искренних слов признательности прозвуча­ло в адрес тех, кто много лет на­зад выбрал профессию учителя и остался верен ей на протяжении всей своей трудовой деятельнос­ти, — ветеранам педагогического труда. Добрые слова поздравле­ний адресовали начальник отде­ла по образованию Алла Приловская, директор ДРОЦ «Свитанак» Валентина Бегеба, много лет воз­главлявшая районный отдел об­разования, почетные гости празд­ника, члены районного исполни­тельного комитета, руководители общественных и профсоюзных организаций.

На одном дыхании прошла торжественная часть мероприя­тия — чествование работников сферы образования. В этом году свой профессиональный празд­ник педагоги Пинщины встрети­ли с новыми победами и новыми заслуженными наградами: По­четными грамотами, дипломами и благодарственными письмами всех уровней, в том числе от об­щественных объединений. Тра­диционно на День учителя вру­чается награда «Честь и достоин­ство», отмечающая профессиона­лизм, верность и любовь к профессии. В нынешнем году этой чести удостоились семьи педаго­гов Петра Алексеевича и Ирины Ильиничны Рекс и Леонида Ива­новича Бохонко и Раисы Степа­новны Садовской.

В честь Дня учителя яркую концертную программу гостям мероприятия представил народ­ный вокальный ансамбль «Явар ды калiна» Красичинского сель­ского Дома культуры.

Вероника НИКОЛАЕВА.
Фото автора.

Подпишитесь на «Полесскую правду» в социальных сетях
и будьте всегда в курсе событий

Тепло и по-семейному душевно отметили в районе День учителя Тепло и по-семейному душевно отметили в районе День учителя Тепло и по-семейному душевно отметили в районе День учителя Тепло и по-семейному душевно отметили в районе День учителя Тепло и по-семейному душевно отметили в районе День учителя Тепло и по-семейному душевно отметили в районе День учителя

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« В Беларуси ежегодно на поддержку семей выделяется более Br2 млрд
Стали известны победители районного смотра-конкурса «Лучшее ветеранское подворье» »
Новости дня
Новости общества
 
«Если б я был мэром». Евгений придумал, где в Витебске поставить памятник Наполеону (вы удивитесь!)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
13.10.2019
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика