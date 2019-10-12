Тепло и по-семейному душевно отметили в районе День учителя

Источник материала: Полесская правда

Представители самой гуманной профессии собрались в уютном зале детского лагеря «Поречье», чтобы услышать в свой адрес слова благодарности и признательности за нелегкий труд по воспитанию достойных граждан нашей страны.

День учителя — это, бесспорно, один из самых важных праздников, ведь именно учителя воспитывают подрастающее поколение, и от них во многом зависит то, каким человеком станет каждый из учеников. Эти и другие мысли были озвучены председателем районного исполни­тельного комитета Игорем Брилевичем, который обратился к участникам мероприятия. «Пе­дагоги не просто дают детям зна­ния, они прививают моральные принципы, духовные ориенти­ры, зачастую служат личным примером. Учителя учебных за­ведений Пинщины шагают в ногу со временем и применяют инновационные методики в обу­чении, всегда творчески подхо­дят к своей работе и готовы к новым открытиям», — говори­лось и в поздравлении председателя районного Совета депута­тов Иосифа Гузича.

В системе образования Пинс­кого района работают профессио­налы высочайшего уровня, о чем свидетельствуют многочислен­ные победы наших учеников на олимпиадах, в соревнованиях и конкурсах, высокие баллы на централизованном тестировании, высокий процент поступления в высшие учебные заведения. Мно­гие выпускники районных школ занимают руководящие должно­сти в разных профессиональных сферах деятельности не только

Пинщины. Немало искренних слов признательности прозвуча­ло в адрес тех, кто много лет на­зад выбрал профессию учителя и остался верен ей на протяжении всей своей трудовой деятельнос­ти, — ветеранам педагогического труда. Добрые слова поздравле­ний адресовали начальник отде­ла по образованию Алла Приловская, директор ДРОЦ «Свитанак» Валентина Бегеба, много лет воз­главлявшая районный отдел об­разования, почетные гости празд­ника, члены районного исполни­тельного комитета, руководители общественных и профсоюзных организаций.

На одном дыхании прошла торжественная часть мероприя­тия — чествование работников сферы образования. В этом году свой профессиональный празд­ник педагоги Пинщины встрети­ли с новыми победами и новыми заслуженными наградами: По­четными грамотами, дипломами и благодарственными письмами всех уровней, в том числе от об­щественных объединений. Тра­диционно на День учителя вру­чается награда «Честь и достоин­ство», отмечающая профессиона­лизм, верность и любовь к профессии. В нынешнем году этой чести удостоились семьи педаго­гов Петра Алексеевича и Ирины Ильиничны Рекс и Леонида Ива­новича Бохонко и Раисы Степа­новны Садовской.

В честь Дня учителя яркую концертную программу гостям мероприятия представил народ­ный вокальный ансамбль «Явар ды калiна» Красичинского сель­ского Дома культуры.

Вероника НИКОЛАЕВА.

Фото автора.

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