|
«Если бы я была мэром». Каролина знает, как сделать Брест самым гостеприимным городом в мире
13.10.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вы помните, что у нас проходит конкурс
Я бы позаботилась о том, чтобы город встречал своих гостей. Мне бы хотелось, чтобы, выйдя их автобуса, поезда или маршрутки, гость не гадал, куда ему идти. На вокзалах нужно сделать бесплатный Wi-Fi и установить туристические стенды с картой города, раздаточным материалом и ссылками, QR-кодами на мультиязычный сайт со всей необходимой информацией о городе.
Кроме того, я бы организовала специальную горячую линию — с операторами, владеющими иностранными языками. Они бы обеспечили круглосуточную поддержку туристам, оказавшимся в затруднительной ситуации. Номера этих линий должны висеть на видных местах около вокзалов.
Я бы желала, чтобы у каждого гостя появилась возможность легко, дешево и быстро познакомиться с нашим замечательным городом. Для этого нужно пустить от вокзала туристический автобус с обзорными экскурсиями по Бресту.
А еще нужно обязательно накормить приезжих блюдами белорусской кухни. Почему бы не поставить возле вокзала павильоны с драниками? Улыбчивые продавцы в национальных костюмах, белорусская музыка, а еще подарки каждому клиенту, чтобы все, кто проезжает город транзитом, захотел задержаться здесь хотя бы на денек.
Банька из бруса в центре Бреста и доступные туалеты
Я представляю, как многие иностранцы-водители устают с дороги после границы. Единственное их желание — это принять душ и двинуться дальше, не задерживаясь в дорогой гостинице. Именно для них я бы построила прямо в центре города огромную баньку из бруса, где за небольшие деньги можно либо попариться, либо просто помыться. При этом тебе выдают сувенирное мыло, полотенце и магнитик. Просто — как подарок от города.
Я бы позаботилась о том, чтобы туристу не пришлось разыскивать туалет. Кроме чистоты, я бы потребовала, чтобы в общественных туалетах можно было найти и средства личной гигиены.
Туристам — фото на память
Я бы хотела, чтобы гость моего города не забывал о своем путешествии и смог бы всем своим друзьям и знакомым показать фотографию Бреста. Для этого нужно взять на работу несколько профессиональных фотографов, которые делали бы снимки туристов и выкладывали их на какой-нибудь сайт или в группу в социальных сетях. Заодно я бы позаботилась о том, чтобы где-нибудь в центре стояла фотобудка, пускай и платная, которая делала бы фотографии с городским фоном.
Пуща — и маленькая, но дорогая гостиница
Меня очень огорчает, что нашим туристам приходится с таким трудом добираться до Беловежской пущи общественным транспортом. Ведь это потрясающее место, которое я очень люблю.
А еще я бы хотела удивить туристов нашего города тематической гостиницей, расположенной в одном из старых домов, которые пустуют в историческом центре. Я так и вижу, как здорово вписалась бы маленькая, но дорогая гостиница в стиле начала 19 века, предлагающая гостям номера с привидениями или просто с исторической обстановкой для фотосессии.
Сайт, этнодеревня и аквапарк
Печально, что любой иностранец, введя в поисковую строку слово Brest, получает малюсенькую неинформативную статью в Википедии. Я бы позаботилась о том, чтобы гугл вел его на яркий сайт, наполненный фотографиями и видеороликами.
Не помешала бы в Бресте и своя этнодеревня, раскрывающая жизнь белорусов в дореволюционное время. Место, куда не пускают с телефонами, на машинах и в джинсах. Селение, где у тебя появляется возможность попробовать простой деревенских хлеб, научиться делать глиняную посуду, подоить козу, выпить настоящего кваса без газа, покружить в хороводах, послушать народные песни, и уснуть довольным на сеновале.
А для брестчан я бы построила огромный аквапарк с несколькими бассейнами — такой, чтобы все соседи обзавидовались и захотели тут же приехать, чтобы прокатиться по сумасшедшим горкам.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брестчанка Каролина хочет сделать свой город самым гостеприимным в мире. О том, как это сделать, она подробно рассказала в своей «предвыборной программе».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)