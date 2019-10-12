«Если б я был мэром». Гродненец Дмитрий мечтает о монорельсовой дороге в городе (и это тема!)

Источник материала: Tut.by

Вы помните, что у нас проходит конкурс «Если б я был мэром» ? Любой читатель может прислать на редакционную почту свои идеи по улучшению города и побороться за главный приз — 300 рублей. Дмитрий Крапивко разработал свои предложения по развитию инфраструктуры областного центра.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Свой рассказ об улучшении Гродно Дмитрий начал с транспорта и логистики.

Он предлагает построить в городе монорельсовую дорогу, ведь областной центр — один из тех населенных пунктов, где нет трамваев и, по мнению гродненца, слабо развита транспортная логистика между спальными районами, центром и градообразующими предприятиями. Быстрый рост спальных районов, к сожалению, не обеспечен ростом его инфраструктуры: здесь мало или совсем нет новых садиков, школ, больниц и поликлиник.

Часть этой проблемы можно было бы решить постройкой монорельса. Так бы жители города быстро бы добирались в другие микрорайоны, где инфраструктура несколько более развита. Монорельс можно пустить вдоль кольцевой дороги с ответвлениями в каждый спальный район, центр и завод «Гродно Азот». По такой дороге можно было бы доехать из одной части города в другую за 10−15 минут.



Строительство монорельсовой дороги улучшило бы экологическую обстановку. А если построить около станций большие парковки, то необычной дорогой пользовалось бы достаточно много горожан.

Также Дмитрий предлагает отдать исторический центр полностью пешеходам и запретить въезд туда транспорта, но перед этим обустроить вокруг старинных улиц большие парковки, чтобы можно было оставить машину и дойти пешком до нужного места.

Надо также, по мнению гродненца, построить объездную дорогу с улицы Горького мимо центра — со строительством автомобильного моста и выездом на улицу Победы.



Объездная дорога и мост.

Нужно обустроить велодорожки и пешеходные дорожки вдоль Немана между Новым мостом и Румлевским мостом с двух сторон, а также соединить велодорожками зоны отдыха озеро Юбилейное — лесопарк Лососно-Пышки — лесопарк Румлево. Конечно, также надо (для удобства велосипедистов) связать спальные районы и центр города, а в каждом микрорайоне велосеть должна быть организована так, чтобы ею могли пользоваться дети — и ездить на велосипедах в школу.

Далее Дмитрий предлагает построить велопешеходный мост между улицей Левонабережной и замками. Он мог бы быть даже разводным, и стал бы еще одной достопримечательностью Гродно.





Будучи мэром, Дмитрий занялся бы благоустройством города. Например, в центре города и спальных районах много мест, где можно было бы сделать мини-зоны отдыха и скверы с ландшафтным дизайном и дизайнерскими решениями скамеек, посадкой кустарников. Было бы неплохо в таких местах выставлять работы современных гродненских и белорусских скульпторов. Ну и, конечно, сделать бесплатный Wi-Fi.



Вот так могли бы выглядеть зеленые зоны в городе.



Или так.

В Гродно, как принято считать, всего 3 реки — Неман, Городничанка и Юрисдика. И все время забывают про еще одну реку, которая проходит вдоль западной границы города, — это река Лососянка, единственная, которая на данный момент остается без какого-либо благоустройства.

Гродно — город королей, пишет Дмитрий. Есть замки, но к сожалению, нет ни одного королевского парка. Его можно организовать около усадебно-паркового комплекса «Понемунь». Это была загородная резиденция короля Станислава Августа Понятовского, сейчас он находится в границах города. Можно было бы обновить усадьбу с устройством ботанического сада возле него, розариума, а также зимнего сада. Можно сделать каскад фонтанов — рельеф и близость реки Неман этому способствует.



Вот так бы могли выглядеть детские площадки Гродно.

Дмитрий считает, что в городе сильно отстали в вопросах благоустройства современных детских площадок. В каждом микрорайоне можно сделать одну красивую и большую детскую площадку, с туалетом, местом для пеленания и обустроенным местом для приема пищи. А также необходимо в каждом микрорайоне сделать специальные огороженные места для выгула собак.

Что касается городского строительства, то и здесь у Дмитрия есть свои предложения. Во-первых, гродненец предлагает восстановить Фару Витовта, снести Дом быта и Дворец текстильщиков, а на их месте восстановить старинную планировку. Также необходимо, считает Дмитрий, в центре Советской площади установить памятник Стефану Баторию (на возведение которого можно объявить сбор средств) и переименовать площадь — пусть она носит имя этого короля.



Памятник Стефану Баторию, например.

Потом Дмитрий закрыл бы тюрьму в центре города и сделал бы там музей и тематическую гостиницу.

Еще гродненец предлагает построить современные автоматические туалеты и в центре города, и в популярных зонах отдыха.

На Фолюше заброшенные здания воинской части нужно реконструировать и отдать их любо под офисы, либо ПВТ, либо устроить там галереи и проводить выставки.

В Понемуни надо построить современный общественный спортивный центр, где будут бассейн, крытый легкоатлетический манеж, крытые теннисные корты, а берега Немана обустроить для водных видов спорта.





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