«Если б я был мэром». Максим мечтает о появлении в Гомеле трамвайного движения и онлайн-общения с властью

Источник материала: Tut.by

Наш конкурс «Если б я был мэром» продолжается. Напомним: любой читатель TUT.BY — да-да, и вы тоже — может прислать на него свои идеи по улучшению города и побороться за главный приз — 300 рублей. Посмотрите, что предлагает наш следующий потенциальный градоначальник Максим Подалов.



Фото: cfb-magazine.ru

Озеленение

Вначале нужно город достойно озеленить. Причем подходить к этом нужно комплексно: высадить сначала на основных, а затем и второстепенных улицах тысячи взрослых деревьев-крупномеров устойчивых пород (клен, ясень, ива, береза). Параллельно интенсивно озеленять пустынные в плане растительности микрорайоны — особое внимание уделить 16-му, 21-му, а так же Хутору, Шведской горке, Южному.

Парки



Фото: varlamov.ru

Будь я мэром, организовал бы современный парк с множеством активностей для посетителей: игровых площадок, парклетов, спортивных тренажеров. У парка должен быть современный дизайн, выдержанный в едином стиле, от лавочек, до турников.

Транспорт



Фото: cdn.spbdnevnik.ru

Будучи мэром, я был реализовал два масштабных проекта. Первый — это строительство трамвайного сообщения. Трамвай — один из самых лучших городских видов транспорта благодаря своей масштабируемости (можно изменять число вагонов в зависимости от загруженности маршрута), провозной способности, экологичности, скорости и экономичности. За час трамвай может перевезти в два раза больше пассажиров, чем троллейбус или автобус. Разработка трамвайных маршрутов позволит связать все основные районы города и разгрузить дороги в часы пик.

Далее поэтапно часть автобусного парка города перевел бы на электротягу и заменил электробусами, основную массу подвижного состава общественного транспорта города оснастил кондиционерами. Также выделил бы отдельные полосы под общественный транспорт на основных улицах.

Второй проект — уже набивший оскомину «Восточный обход». А еще я бы достроил многострадальный мост через Сож и связал его с ул. Луначарского, которую бы расширил до четырех полос. В перспективе построил бы и новый мост через Ипуть.

Да, оба этих проекта очень дорогие — один «Восточный обход» обходится почти в половину бюджета города! — поэтому профинансировать их, учитывая важность, могла бы республика.

Велодвижение



Фото:avatars.mds.yandex.net

Современная велосипедная инфраструктура — это, конечно, не полоса краски на убитом асфальте с ямами и высоченными бордюрами. Должна быть полноценная инфраструктура, с отдельными велосветофорами, выделенными полосами на дорогах, с гладким асфальтом, с хорошими и плавными понижениями в местах пересечения с автомобильными дорогами.

Городскому бюджету это вполне под силу.

Строительство

Строительство жилья в Гомеле идет по хаотичному плану устаревшей концепции микрорайонов: просто застраиваются пустыри бесконечными 9−10-этажными типовыми домами с унылой совдеповской планировкой и внешним видом. Строят без соответствующей социальной инфраструктуры: нет ни школ, ни детских садов, ни поликлиник. Люди вынуждены искать другие школы и сады на краю города. Отсюда и появляется бесконечный трафик через центр в часы пик.

Концепция же нового урбанизма базируется на следующих принципах: пешеходная доступность, связанность, разнообразная застройка и архитектура и высокое качество жизни горожан, которое невозможно себе представить без социальной инфраструктуры.



Фото: brianpersaud.ca/

Новое жилье я бы возводил в основном, малоэтажным (3−5 этажей), с квартальной планировкой, а не микрорайонной. Это бы обеспечило пешеходную доступность и связанность жителей с объектами социальной инфраструктуры, которые строились бы одновременно с жильем, а не через 10−15 лет.

У жителей таких кварталов больше не было бы нужды ездить на машине в магазин или в школу, люди передвигались бы пешком или на велосипеде, так как все находилось бы рядом. Финансирование — городской бюджет, инвестпроекты.

Спорт и развлечения



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Я уверен, что нашему городу не хватает кинотеатра IMAX, аквапарка и качественного скейт-парка. Финансирование — за счет инвестора.

Социум и наука

Городу необходима онлайн-площадка для обсуждения с властями города и голосования горожан по основным значимым объектам строительства и реконструкции в Гомеле. Будь я мэром, то обязательно создал бы такую площадку, причем и на уровне города и на уровне каждого района, ведь только самим горожанам нужно в итоге решать каким будет он — Гомель будущего.

Также такому крупному промышленному и научному центру региона, как Гомель, остро не хватает соответствующего «храма» — Музея науки. Причем строить его нужно соразмерно другим храмам — монументально и с размахом. С кучей интересных опытов по физике и другим наукам, архимедовыми винтами, старинными машинами Леонардо да Винчи, уверен, он будет пользоваться громадной популярностью у горожан и туристов.

Цифровизация

Управление трафиком организовал бы с помощью интеллектуальной транспортной системы (ИТС) и интернета вещей (IoT), на основных магистралях были бы «зеленые волны». ИТС управляла бы освещением в городе и подсвечивала ночью пешеходные переходы при появлении пешеходов.

Все счетчики подведенных коммуникаций к жилфонду и предприятиям будут беспроводными с удаленным съемом показаний, это позволит сократить всех контролеров. Так же IoT позволит оснастить все основные инженерные коммуникации беспроводными датчиками, которые помогут собирать информацию о состоянии этих систем и вовремя предупреждать аварийные службы об износе, протечках и поломках, авариях. Это позволит вообще отказаться от планового ремонта.

Культура





Поставил бы на лобных местах памятники Франциску Скорине и наиболее выдающемуся архитектору Гомеля — Станиславу Шабуневскому. Шабуневский построил десятки красивых зданий в городе и логично поставить ему памятник в сквере напротив старого корпуса БелГУТа, который, кстати, он и спроектировал.

Как вам идеи?

Любите свой город, хотите его изменить, благоустроить, облагородить, но пока не имеете для этого никаких полномочий? Мы дадим вам возможность в своих мечтах (и наших публикациях) побыть… мэром и даже получить за это зарплату! Придумайте план «руководства городом», опишите все свои идеи и инициативы и присылайте документ в формате doc или docx на электронный адрес: elena.bychkova@tutby.com с пометкой «Если б я был мэром». Подробные правила конкурса смотрите по ссылке .

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com