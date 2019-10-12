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«Если б я был мэром». Максим мечтает о появлении в Гомеле трамвайного движения и онлайн-общения с властью
13.10.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Наш конкурс «Если б я был мэром» продолжается. Напомним: любой читатель TUT.BY — да-да, и вы тоже — может прислать на него свои идеи по улучшению города и побороться за главный приз — 300 рублей. Посмотрите, что предлагает наш следующий потенциальный градоначальник Максим Подалов.
Озеленение
Вначале нужно город достойно озеленить. Причем подходить к этом нужно комплексно: высадить сначала на основных, а затем и второстепенных улицах тысячи взрослых деревьев-крупномеров устойчивых пород (клен, ясень, ива, береза). Параллельно интенсивно озеленять пустынные в плане растительности микрорайоны — особое внимание уделить 16-му, 21-му, а так же Хутору, Шведской горке, Южному.
Парки
Будь я мэром, организовал бы современный парк с множеством активностей для посетителей: игровых площадок, парклетов, спортивных тренажеров. У парка должен быть современный дизайн, выдержанный в едином стиле, от лавочек, до турников.
Транспорт
Будучи мэром, я был реализовал два масштабных проекта. Первый — это строительство трамвайного сообщения. Трамвай — один из самых лучших городских видов транспорта благодаря своей масштабируемости (можно изменять число вагонов в зависимости от загруженности маршрута), провозной способности, экологичности, скорости и экономичности. За час трамвай может перевезти в два раза больше пассажиров, чем троллейбус или автобус. Разработка трамвайных маршрутов позволит связать все основные районы города и разгрузить дороги в часы пик.
Далее поэтапно часть автобусного парка города перевел бы на электротягу и заменил электробусами, основную массу подвижного состава общественного транспорта города оснастил кондиционерами. Также выделил бы отдельные полосы под общественный транспорт на основных улицах.
Второй проект — уже набивший оскомину «Восточный обход». А еще я бы достроил многострадальный мост через Сож и связал его с ул. Луначарского, которую бы расширил до четырех полос. В перспективе построил бы и новый мост через Ипуть.
Да, оба этих проекта очень дорогие — один «Восточный обход» обходится почти в половину бюджета города! — поэтому профинансировать их, учитывая важность, могла бы республика.
Велодвижение
Современная велосипедная инфраструктура — это, конечно, не полоса краски на убитом асфальте с ямами и высоченными бордюрами. Должна быть полноценная инфраструктура, с отдельными велосветофорами, выделенными полосами на дорогах, с гладким асфальтом, с хорошими и плавными понижениями в местах пересечения с автомобильными дорогами.
Городскому бюджету это вполне под силу.
Строительство
Строительство жилья в Гомеле идет по хаотичному плану устаревшей концепции микрорайонов: просто застраиваются пустыри бесконечными 9−10-этажными типовыми домами с унылой совдеповской планировкой и внешним видом. Строят без соответствующей социальной инфраструктуры: нет ни школ, ни детских садов, ни поликлиник. Люди вынуждены искать другие школы и сады на краю города. Отсюда и появляется бесконечный трафик через центр в часы пик.
Концепция же нового урбанизма базируется на следующих принципах: пешеходная доступность, связанность, разнообразная застройка и архитектура и высокое качество жизни горожан, которое невозможно себе представить без социальной инфраструктуры.
Новое жилье я бы возводил в основном, малоэтажным (3−5 этажей), с квартальной планировкой, а не микрорайонной. Это бы обеспечило пешеходную доступность и связанность жителей с объектами социальной инфраструктуры, которые строились бы одновременно с жильем, а не через 10−15 лет.
У жителей таких кварталов больше не было бы нужды ездить на машине в магазин или в школу, люди передвигались бы пешком или на велосипеде, так как все находилось бы рядом. Финансирование — городской бюджет, инвестпроекты.
Спорт и развлечения
Я уверен, что нашему городу не хватает кинотеатра IMAX, аквапарка и качественного скейт-парка. Финансирование — за счет инвестора.
Социум и наука
Городу необходима онлайн-площадка для обсуждения с властями города и голосования горожан по основным значимым объектам строительства и реконструкции в Гомеле. Будь я мэром, то обязательно создал бы такую площадку, причем и на уровне города и на уровне каждого района, ведь только самим горожанам нужно в итоге решать каким будет он — Гомель будущего.
Также такому крупному промышленному и научному центру региона, как Гомель, остро не хватает соответствующего «храма» — Музея науки. Причем строить его нужно соразмерно другим храмам — монументально и с размахом. С кучей интересных опытов по физике и другим наукам, архимедовыми винтами, старинными машинами Леонардо да Винчи, уверен, он будет пользоваться громадной популярностью у горожан и туристов.
Цифровизация
Управление трафиком организовал бы с помощью интеллектуальной транспортной системы (ИТС) и интернета вещей (IoT), на основных магистралях были бы «зеленые волны». ИТС управляла бы освещением в городе и подсвечивала ночью пешеходные переходы при появлении пешеходов.
Все счетчики подведенных коммуникаций к жилфонду и предприятиям будут беспроводными с удаленным съемом показаний, это позволит сократить всех контролеров. Так же IoT позволит оснастить все основные инженерные коммуникации беспроводными датчиками, которые помогут собирать информацию о состоянии этих систем и вовремя предупреждать аварийные службы об износе, протечках и поломках, авариях. Это позволит вообще отказаться от планового ремонта.
Культура
Поставил бы на лобных местах памятники Франциску Скорине и наиболее выдающемуся архитектору Гомеля — Станиславу Шабуневскому. Шабуневский построил десятки красивых зданий в городе и логично поставить ему памятник в сквере напротив старого корпуса БелГУТа, который, кстати, он и спроектировал.
Как вам идеи?
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«Если б я был мэром». Максим мечтает о появлении в Гомеле трамвайного движения и онлайн-общения с властью
Посмотрите, что предлагает наш следующий потенциальный градоначальник Максим Подалов.
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