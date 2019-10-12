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«Если б я был мэром». Могилевчанин считает, что парку нужно колесо обозрения, а речному порту - принтер

13.10.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Продолжаем пересказывать вам мечты могилевчан о том, что бы они сделали, если бы их выбрали на должность мэра, — это у нас Могилева? Шутка! TUT.BY проводит конкурс с бо-о-ольшим призом (продлили прием историй)">конкурс такой, если вы не в курсе. В этот раз мечтает Евгений Григорьев — и занимается, в основном, коммунальными вопросами.


Фото: Евгений Григорьев

Итак, назначили меня мэром Могилева. В первую очередь я разобрался бы с общественным транспортом. Так бывает, что два автобуса, идущих на одинаковых маршрутах, следуют один за одним, а то и хуже — начинают ехать наперегонки. И это при том, что на маршруте в это время интервал движения — 15−20 минут! Пример — автобусы №№ 4 и 8.

Да и схемы и график движения устарели. Надо устраивать опрос горожан о том, какие у них пожелания по изменению или дополнению схемы движения общественного транспорта города. В тестовом режиме можно летом в выходные дни пустить ночные автобусы от железнодорожного вокзала в разных направлениях — примерно маршрутов 4−5.

В Могилеве есть нехватка кадров почти всех рабочих специальностей. Для их удержания и привлечения я сразу бы заставил им поднять зарплату (не оклад) на 50%. А после этого можно требовать и дисциплину.

И почему нигде нет четкого расписания и стоимости катания на теплоходах по Днепру? Речному порту что, трудно придумать грамотное расписание, сделать рекламу с поддержкой администрации города и района? Можно, например, сходить в учебные учреждения. Я обязательно распоряжусь выделить речному порту принтер и компьютер — распечатывать буклеты и давать о себе знать в социальных сетях.

В Могилеве практически нет зон отдыха. Я сразу оборудую беседками, скамейками и прочим пустыри за гостиницей «Турист» вдоль реки и на Фатинском заливе. Наведу порядок с освещением в городе, особенно в жилых дворах и частном секторе. А еще распоряжусь почистить русло Днепра и обновить парк аттракционов. И обязательно верну городу колесо обозрения.

Как вам идеи?

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Теги: Могилев
 
 
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