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Фотофакт. И остался стебелек

13.10.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Фотофакт. И остался стебелек
На тротуарной дорожке по ул. 50 лет Октября, 3

Фантазия человеческая безгранична. Жаль только, что порой реализация выдумки не несет в себе созидательного смысла.

За примерами далеко ходить не нужно. В лунках, что на тротуарной дорожке возле редакции, буквально на прошлой неделе были высажены два деревца. Как маленькие дети, они выглядели беззащитным и пока еще не уверенным в своих силах, словно спрашивая у прохожих: «А можно мне здесь жить?» И надо подчеркнуть, что их большая часть дала свое негласное разрешение. Однако нашлись и противники, которые попросту уничтожили верхушки и обломали веточки. Результат кропотливого труда запечатлен на снимке. Сейчас остался лишь тоненький стебелек. Конечно, хочется верить, что деревце найдет в себе силы жить, увидит яркие лучи солнечного света, капли дождей, первые узорчатые снежинки, другие капризы природы.

В то же время очень жаль, что принцип «сила есть – ума не надо» все же отличает некоторых жителей Будакошелевщины.

Карина РЯБИНИНА, фото автора.

 
 
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Фантазия человеческая безгранична. Жаль только, что порой реализация выдумки не несет в себе созидательного смысла. За примерами далеко ходить не...
 
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