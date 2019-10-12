Фотофакт. И остался стебелек

Источник материала: Газета Авангард

Фантазия человеческая безгранична. Жаль только, что порой реализация выдумки не несет в себе созидательного смысла.

За примерами далеко ходить не нужно. В лунках, что на тротуарной дорожке возле редакции, буквально на прошлой неделе были высажены два деревца. Как маленькие дети, они выглядели беззащитным и пока еще не уверенным в своих силах, словно спрашивая у прохожих: «А можно мне здесь жить?» И надо подчеркнуть, что их большая часть дала свое негласное разрешение. Однако нашлись и противники, которые попросту уничтожили верхушки и обломали веточки. Результат кропотливого труда запечатлен на снимке. Сейчас остался лишь тоненький стебелек. Конечно, хочется верить, что деревце найдет в себе силы жить, увидит яркие лучи солнечного света, капли дождей, первые узорчатые снежинки, другие капризы природы.

В то же время очень жаль, что принцип «сила есть – ума не надо» все же отличает некоторых жителей Будакошелевщины.

Карина РЯБИНИНА, фото автора.