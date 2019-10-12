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Стандартам в области видеотехнологий, создающим единую сеть, посвящён Всемирный день стандартизации-2019

13.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Стандартам в области видеотехнологий, создающим единую сеть, посвящён Всемирный день стандартизации-2019
Учитывая важность стандартизации для всей мировой экономики, ежегодно 14 октября отмечается Всемирный день стандартизации и день стандартизации в Республике Беларусь. Применение стандартов способствует снижению отрицательного воздействия на окружающую среду и рациональному использованию ресурсов, производству высококачественных товаров, услуг и энергоэффективных приборов. День стандартизации каждый год посвящен определенной теме. В 2019 году — стандартам в области видеотехнологий, создающим единую сеть.

Достижения в области новых форматов видео изменили наш мир, революционизировали сферу развлечений, объединили друзей и семьи по всему миру, обогатили наш опыт общения. Они используются во всех сферах деятельности: бытовой, образовательной, профессиональной и культурно-досуговой. Инновации видео последних десятилетий привели к огромному скачку в улучшении качества. Алгоритмы сжатия видео были стандартизированы при сотрудничестве трех глобальных организаций по стандартизации: ISO (Международная организация по стандартизации), IEС (международная электротехническая комиссия) и ITU (Международный союз электросвязи). Применениетаких стандартов, признанных и узнаваемых во всем мире, привело к тому, что видео, хранящееся на одном устройстве, может быть передано и воспроизведено на любом, независимо от производителя, устройстве.

Госстандарт Республики Беларусь тесно сотрудничает с международными организациями по стандартизации, что способствует гармонизировать наши стандарты с международными требованиями. В республике функционируют 46 Технических комитетов по стандартизации, которые охватывают все основные аспекты нашей экономики. В их работе может принимать участие любая организация, заинтересованная в разработке стандартов по направлению своей деятельности.Тексты всех стандартов систематизированы и хранятся в Национальном фонде технических нормативных правовых актов (ТНПА). В регионах Национальный фонд ТНПА представлен сетью территориальных центров стандартизации, метрологии и сертификации (ЦСМС), которые являются проводниками политики Госстандарта. Это делает доступными тексты документов для всех заинтересованных лиц и организаций.

Кроме того, региональные ЦСМС принимают непосредственное участие в информировании, разработке, обсуждении и изменении ТНПА, являются первым рубежом государственной метрологической службы, подтверждения соответствия, исследований пищевой и с.х. продукции, строительных и экологических измерений.

По информации Пинского ЦСМС.

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