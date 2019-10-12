25 школа в Борисове распахнула двери для своих учеников

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– Открытие этой школы – знаменательное событие не только для Борисовского района, но и для всей области. А особую значимость торжественной церемонии придает то, что школа открывается на «Дажынкi». Она возведена по поручению главы государства. Над проектом трудились инженеры, строители, педагоги, работники культуры, спорта, госслужащие – представители разных профессий. Здесь созданы все условия для воспитания и обучения детей. Это не просто средняя школа, а настоящий образовательный и культурно-спортивный центр, – отметил Анатолий Исаченко.

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Екатерина ВОРОБЬЁВА, фото Екатерины ТИХОНОВОЙ