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25 школа в Борисове распахнула двери для своих учеников

13.10.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

 – Открытие этой школы – знаменательное событие не только для Борисовского района, но и для всей области. А особую значимость торжественной церемонии придает то, что школа открывается на «Дажынкi». Она возведена по поручению главы государства. Над проектом трудились инженеры, строители, педагоги, работники культуры, спорта, госслужащие – представители разных профессий. Здесь созданы все условия для воспитания и обучения детей. Это не просто средняя школа, а настоящий образовательный и культурно-спортивный центр, – отметил Анатолий Исаченко.

Подробнее читайте в ближайшем номере «Адзiнства».

Екатерина ВОРОБЬЁВА, фото Екатерины ТИХОНОВОЙ

 
 
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На торжественной церемонии открытия школы побывал председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко.
 
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