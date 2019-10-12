Правоохранители предупреждают: не впустите в дом лжепереписчика

Источник материала: Газета Авангард

Как предупреждают правоохранители, во время переписи населения бывают случаи, когда злоумышленники маскируются под переписчиков.





Поэтому, чтобы не стать жертвой мошенника и лжепереписчика в ходе переписи, попросите пришедшего к вам сотрудника предъявить специальное удостоверение. У переписчика при себе обязательно должно оно быть (действительно только вместе с паспортом), как и сумка со специальным логотипом и планшет. Не стесняйтесь спросить паспорт и сверить инициалы с написанными в удостоверении.

Стражи порядка не рекомендуют пускать переписчиков в дом даже после проверки документов, ответить на вопросы можно на лестничной площадке либо на улице. А ежели переписчик попросит, например, попить воды или же запасную ручку, зайдите в квартиру, закройте дверь на замок, возьмите необходимое и вернитесь.

– Уважаемые граждане, помните: респонденты не должны представлять переписчику никакие документы, а переписные листы заполняются исключительно из слов респондента. Персональные данные являются конфиденциальными, не подлежат распространению (разглашению), в том числе представлению в государственные органы и иные организации, и используются исключительно для формирования итоговых данных. Если у вас возникли подозрения в отношении пришедшего переписчика, для консультирования населения по вопросам проведения переписи организовано функционирование единой телефонной справочно-информационной службы (колл-центр) по номеру 8-801-100-31-31. Звонок из любой сети бесплатный. Вы можете уточнить информацию о пришедшем к вам сотруднике, как и обратиться за помощью по телефону 102, – подчеркнул начальник ОВД райисполкома Виталий Подзерун.

Более того, интернет-перепись – идеальный вариант. Если пройдете ее до 18 октября, вас не потревожат. И еще: до 30 октября будут работать стационарные участки, где можно заполнить анкету.

Елена БЕЛКО