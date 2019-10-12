В РНПЦ «Кардиология» после операции умерла 45-летняя пациентка: родные пожаловались в СК и Минздрав

Источник материала: Tut.by

3 октября в РНПЦ «Кардиология» умерла 45-летняя жительница Пружанского района Мария Шумская. Вскрытие показало, что причиной смерти женщины стала «левожелудочковая недостаточность». Родственники Марии Шумской с таким выводом не согласились и обратились в Следственный комитет и Минздрав с требованием провести проверку.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В редакцию TUT.BY обратилась племянница погибшей Татьяна. Она рассказала, что 3 октября ее тете сделали операцию в РНПЦ «Кардиология».

— Около 9.30 она пошла на операцию. В 11.30 она нам уже позвонила и сказала, что все прошло хорошо, только швы болели. Сутки ей сказали лежать, не вставать. Где-то в 18.30 мы с ней созванивались, поговорили. Все было в порядке. Потом моя мама опять набирала ее, а никто трубку не снимал. Несколько раз набирала, и в итоге на звонок ответила ее соседка по палате. Она была в истерике и сказала, что Маша умирает. По ее словам, около 19.00 пришла в палату медсестра и ввела ей какой-то препарат, хотя тетя просила ее ничего не вводить и предупредила, что у нее есть аллергия на некоторые медпрепараты, — рассказала Татьяна.

В своей жалобе на имя министра здравоохранения Беларуси Владимира Караника родственники Марии Шумской указали, что сразу после введения препарата ее состояние ухудшилось: «Тетя стала задыхаться, кашлять, и у нее посинели губы. Медицинская сестра не приняла никаких действий и вышла, пока соседка по палате не стала громко кричать и звать на помощь. Бригада реанимации прибыла спустя 10 минут. Проводимые реанимационные действия не дали положительного результата».

Вскрытие показало, что непосредственной причиной смерти пациентки стала «левожелудочковая недостаточность». Родственники Марии Шумской с такими выводами не согласны. Они полагают, что женщина умерла от аллергической реакции на введенный препарат. Об этом они сообщили в своем обращении в Следственный комитет.

Сейчас в обстоятельствах смерти женщины разбираются следователи.

— Московским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета проводится проверка по заявлению 26-летней девушки о ненадлежащем, по ее мнению, оказании медицинской помощи ее 45-летней родственнице. В ходе проведения проверки будут опрошены медицинские работники, при необходимости назначены соответствующие экспертные исследования. Для полноты, объективности и всесторонности проводимой проверки следователями инициировано проведение Министерством здравоохранения ведомственной проверки качества оказания медицинской помощи, — пояснил TUT.BY начальник отдела информации и связей с общественностью Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович.

В РНПЦ «Кардиология» не согласны с предположением о том, что причиной смерти Марии Шумской стал анафилактической шок.

— В настоящее время сотрудниками Следственного комитета проводится проверка обстоятельств смерти пациентки Шумской М.Г., по результатам которой будет дана правовая оценка действиям сотрудников центра. Со стороны администрации центра можем пояснить, что пациентке Шумской М.Г. была оказана высококвалифицированная помощь согласно всем мировым рекомендациям и национальным протоколам лечения и анафилактический шок к причине ее смерти не имеет никакого отношения, — сообщила TUT.BY заместитель директора РНПЦ «Кардиология» по терапевтической помощи Елена Курлянская.