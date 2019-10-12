Детский дом семейного типа Светланы и Сергея Кондратени

Источник материала: Радзiма





В большой семье Светланы и Сергея Кондратени из агрогородка Застенок Устерхи привыкли всегда всё делать сообща: вместе мастерят поделки для школьных конкурсов, вместе лепят пельмени, наводят порядок в комнатах, гуртом заботятся о домашних питомцах, дружно отмечают праздники. Казалось бы, в этом нет ничего удивительного, ведь по такому правилу живут или, по крайней мере, стараются жить многие семьи. Вот только семья Светланы Валерьевны и Сергея Михайловича не совсем обычная… У супругов десять детей — двое родных и восемь приемных. В их теплом и просторном доме, куда мы недавно напросились в гости, никогда не бывает скучно и одиноко, здесь не разделяют детей на своих и чужих, а учат, воспитывают, заботятся и, самое главное, любят всех одинаково.

Сейчас под одной крышей детского дома семейного типа в Устерхах живет семь детей, все они учащиеся Устерховской школы. Это самые младшие — Сергей Коваленко и Саша Бричёнок, им по восемь лет, девятилетние Вера Коваленко и Катя Фесько, братья Саши Бричёнка — пятиклассник Илья и шестиклассник Никита, и самый старший — семнадцатилетний Владислав Кондратеня. А еще в Могилёвской санаторной школе-интернате по состоянию здоровья первый год учится дочь Алина, сейчас ей 11, в Каменской вспомогательной школе-интернате обучается 15-летний Дмитрий Коваленко, а вот 13-летний Максим Бричёнок уже второкурсник Гомельского лицея МЧС. Конечно, все трое скучают, звонят родителям, приезжают на каникулы.







Как же начиналась история их большой семьи? Светлана Валерьевна родилась в Казахстане, в 16 лет девушка вместе с семьей переехала в Глусский район — на родину Александры Григорьевны и Виктора Брониславовича, это бабушка и дедушка Светланы. Семья поселилась в Устерхах, здесь Света встретила будущего мужа, в 2000 году молодые поженились. Сергей трудился механизатором в родном колхозе, семье выделили дом и участок. Вскоре у них появился первенец Владислав, через шесть лет — Алина. Оба выросшие в многодетных семьях, Сергей и Светлана никогда не боялись трудностей, научились ценить родительское тепло, всегда мечтали о большой семье и считали, что если любишь по-настоящему, то ласки и заботы хватит на всех. «Перед нами был достойный пример, — рассказывает Светлана Валерьевна, — это наши друзья Светлана и Аркадий Метельские, как и мы, родители-воспитатели дома семейного типа, он находится в Глуске. Аркадий стал крестным для Алины, на тот момент в их семье подрастали трое своих и двое приемных деток. Тогда и подумали с мужем: а почему бы и нам не попробовать стать приемными родителями? Тем более свои дети уже немного подросли: Владиславу исполнилось десять, Алине было четыре».







Так в 2012 году Светлана Валерьевна и Сергей Михайлович официально стали приемной семьей для трех сестричек: Карины, Вики и Тани. Правда, девочки прожили у них недолго: через год они вернулись в родную семью. Нелегко было расставаться, ведь все успели привязаться друг к другу. Когда сестры уехали, из Бобруйского детского дома Светлана и Сергей взяли двух девочек — Катю Фесько и Веру Коваленко, им было всего по два с половиной годика. Через год семья стала еще больше: папу и маму обрели сразу четверо мальчишек, это Максим, Никита, Илья и Саша Бричёнки. С этого времени по решению Глусского райисполкома Кондратени стали родителями-воспитателями детского дома семейного типа. «Долго думали, сразу не решались на такой серьезный шаг, — признается Сергей Михайлович. — Тогда нас успокоил, вдохновил, можно сказать, дал определенный толчок директор Устерховского УПК Виктор Сосновский, который был уверен, что мы сможем, что мы справимся. Для нас это были значимые и важные слова».







Через год семью пополнили еще трое ребят: Дмитрий, Сергей и Настя Коваленко. В августе этого года Настю забрал отец. «Наверное, самое сложное в нашем деле, — говорит Светлана Валерьевна, — это когда привыкаешь к ребенку, любишь его, лелеешь, считаешь уже своим, а потом приходится его отпускать, отрывать от своего сердца, души. Хотя мы, как родители-воспитатели, понимаем, что наша задача не только сделать всё возможное, чтобы дети чувствовали тепло и любовь в доме, но и поддерживать связь с их биологическими родителями, давать им возможность общаться, убеждать их исправиться, чтобы вернуть своего ребенка». Двери дома семейного типа Кондратени всегда открыты для биологических пап и мам, иногда они приходят, звонят, даже обещают, что изменятся и обязательно заберут детей, но, к сожалению, очень часто эти обещания остаются пустыми словами.







С гордостью Светлана Валерьевна и Сергей Михайлович рассказывают об успехах и талантах детей, показывают их дипломы, медали, поделки, фотографии. Катя и Вера занимаются танцами, хорошо рисуют, Никита, Илья, Сергей и Саша посещают кружок резьбы по дереву, занимаются футболом. Им увлекается также одиннадцатиклассник Владислав, а еще он посещает тренажерный зал, ведет здоровый образ жизни. Немало дипломов у Максима, в его копилке — победы в школьных олимпиадах, конкурсах по ОБЖ, соревнованиях по футболу, тяжелой атлетике.







Забот и трудностей у Светланы Валерьевны и Сергея Михайловича хватает: везде успеть, накормить, помочь с уроками, в саду-огороде поработать, уделить каждому внимание… К такому ритму супруги давно привыкли, признаются, что их выручают взаимопонимание, любовь и терпение. Благодарны Кондратени за поддержку и помощь учителям, врачам, специалистам отдела по образованию, родным, друзьям, волонтерам, своему постоянному спонсору — директору ООО «Технотрансдеталь» Евгению Вараве. Конечно, большие помощники в семье и сами дети, у каждого из них свои посильные обязанности. Кто-то готовит, убирает в комнатах, кто-то помогает по хозяйству, а ведь оно у семьи немаленькое: есть бык, свинья, барашек, гуси, куры, утки, кролики, пять котов и три собаки. Приучают родители детей и к садово-огородному делу, с радостью Сергей Михайлович учит мальчишек разбираться в технике (недавно хозяин сам смастерил самодельный трактор, планирует собрать еще два).

В этой семье любят и отдыхать. Вместе ходят в лес, на рыбалку, часто устраивают праздники, большой шумной компанией отмечают дни рождения. На каникулах дети уезжают в Италию, Германию, были в Ирландии, объездили многие санатории Беларуси. При этом сами родители остаются без отпуска, ведь дети уезжают не все сразу, а по очереди. «Неужели не устаете?» — интересуюсь я. «Конечно, устаем, — отвечает Светлана Валерьевна, — всякое бывает, и плакать хочется, и сбежать на край света. Но мысли эти нехорошие быстро уходят, когда вспоминаешь, как дружно всей семьей собирали осенние листья в парке, а потом весь вечер мастерили из них поделку в школу, как вместе смеялись над очередной шуткой, как плакали и переживали, когда потерялся котенок Рыжик, как кормили из детских бутылочек только что родившихся барашков, так как мама от них отказалась, и мы, получается, стали для них приемной семьей, когда понимаешь, что ты нужна, что тебя любят и ждут, на тебя рассчитывают, тебе верят и уже называют не просто тетя Света, а ласково — мама».

Анна Автухова

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