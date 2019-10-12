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Анатолий Маркевич: Местным властям необходимо уделять больше внимания развитию велодвижения

13.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Анатолий Маркевич: Местным властям необходимо уделять больше внимания развитию велодвижения
Местным органам власти необходимо больше внимания уделять развитию велодвижения. Такое мнение высказал помощник Президента — инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич во время приема граждан в Пинске.

На прием записался пинчанин, который посетовал на недостаточно комфортные условия для велосипедистов в городе. Анатолий Маркевич отметил, на его приемах эта тема звучит не впервые. «Стремление к здоровому образу жизни не мода, а потребность местных жителей. На уровне городов, сельских населенных пунктов нужно подходить к решению этого вопроса конструктивно, чтобы люди могли пересесть с автомобиля на велосипед. Необходимо предоставить такую возможность, порой же городская среда к этим условиям не адаптирована», — сказал Анатолий Маркевич.

По его словам, местные власти заинтересованы в развитии велодвижения. «Сегодня есть возможность работать с организациями, которые могут поучаствовать в финансировании обустройства велодорожек. Нужно серьезнее подойти к этому вопросу, и шевелиться, чтобы городская среда позволяла большему числу людей быть приверженцами ЗОЖ», — считает помощник Президента.

Анатолий Маркевич провел «прямую телефонную линию» и прием жителей Пинска и Пинского района. Возможностью задать ему вопрос воспользовались около 30 человек. Большинство заявителей получили ответы на месте, решение отдельных проблем взято на контроль. «Власти Пинского региона довольно детально подходят к возникающим проблемам. Вместе стараемся находить конструктивные решения, чтобы ни один вопрос не остался незамеченным», — подчеркнул он.

По информации БелТА.

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Анатолий Маркевич: Местным властям необходимо уделять больше внимания развитию велодвижения Анатолий Маркевич: Местным властям необходимо уделять больше внимания развитию велодвижения Анатолий Маркевич: Местным властям необходимо уделять больше внимания развитию велодвижения Анатолий Маркевич: Местным властям необходимо уделять больше внимания развитию велодвижения Анатолий Маркевич: Местным властям необходимо уделять больше внимания развитию велодвижения Анатолий Маркевич: Местным властям необходимо уделять больше внимания развитию велодвижения

 
 
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