Как в сентябре. Погода в Витебске на этой неделе

Источник материала: Tut.by

На этой неделе погода смилуется: будет тепло, как в сентябре. Такой оптимистичный прогноз у Белгидромета.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

14 октября, в понедельник, без осадков. Температура воздуха днем — до +17°С.

Во вторник, 15 октября, так же без осадков. Но станет прохладнее: в течение суток +8…11°С.

16−17 октября, в среду и четверг, в дневные часы столбик термометра покажет до 14 градусов тепла. И дождя в прогнозе снова нет.

В пятницу, 18 октября, пасмурно, но сухо. Днем воздух прогреется до +12°С.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY .