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Как в сентябре. Погода в Витебске на этой неделе
14.10.2019 07:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На этой неделе погода смилуется: будет тепло, как в сентябре. Такой оптимистичный
14 октября, в понедельник, без осадков. Температура воздуха днем — до +17°С.
Во вторник, 15 октября, так же без осадков. Но станет прохладнее: в течение суток +8…11°С.
16−17 октября, в среду и четверг, в дневные часы столбик термометра покажет до 14 градусов тепла. И дождя в прогнозе снова нет.
В пятницу, 18 октября, пасмурно, но сухо. Днем воздух прогреется до +12°С.
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На этой неделе погода смилуется: будет тепло, как в сентябре.
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