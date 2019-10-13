|
Лето возвращается! Погода в Гомеле на неделе
14.10.2019 07:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомель пришло долгожданное бабье лето! В ближайшие дни будет очень много солнца, тепла и красоты,
Итак,, в понедельник обещают ясную без осадков погоду и +21°С.
Во вторник и среду +19°С, осадков не ожидается.
В четверг и пятницу на пару градусов прохладнее и снова без дождей.
Кстати, и ночи на неделе будут теплыми — до +13°С.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомель пришло долгожданное бабье лето!
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)