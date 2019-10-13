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Лето возвращается! Погода в Гомеле на неделе

14.10.2019 07:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомель пришло долгожданное бабье лето! В ближайшие дни будет очень много солнца, тепла и красоты, обещает pogoda.by.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Итак,, в понедельник обещают ясную без осадков погоду и +21°С.

Во вторник и среду +19°С, осадков не ожидается.

В четверг и пятницу на пару градусов прохладнее и снова без дождей.

Кстати, и ночи на неделе будут теплыми — до +13°С.

За точным прогнозом погоды в своем городе следите каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомель пришло долгожданное бабье лето!
 
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