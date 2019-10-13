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Жуткое ДТП, будни дальнобойщиков и красавиц, минчане и яблоки и 18-летняя мама - все за выходные

14.10.2019 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ура! Наконец-то дождались тепла: сегодня будет до +20ºC, да и всю неделю обещают хорошую погоду! Этот ветер совсем надоел, в Борисове на «Дожинках» из-за непогоды даже палатка опрокинулась, несколько человек пострадали. А в Японии совсем беда: там тайфун бушевал (сила ветра способна опрокинуть даже дома).Так что радуемся чудесной погоде и собираем вместе яблоки. Проверьте с помощью нашего теста, все ли вы знаете о событиях прошлой рабочей недели, и давайте мы быстро расскажем о самых интересных новостях выходных.

САМОЕ ВАЖНОЕ

  • Жуткое ДТП случилось в выходные в Гомеле. Там водитель BMW не справился с управлением и вылетел на тротуар, где сбил трех женщин. Водитель и одна из пешеходов погибли, еще две пострадавшие находятся в больнице. Узнали некоторые подробности трагедии.


  • Представители деловых кругов высказались за то, чтобы силовые ведомства реже использовали меру пресечения в виде заключения под стражу. «Закрытие» бизнесменов подрывает деятельность их компаний, что нередко приводит к банкротству. Ответят ли им что-то?..
  • Вы «охотитесь» за скидками в магазинах? А во время «черной пятницы» закупались? Так вот, большинство (89%) белорусов знают, что такое «черная пятница», а треть уже даже решили, что именно купят на распродажах в этом году.
  • В страну пришел еще один жесткий российский дискаунтер. Да-да, это магазин-склад: весь товар выложен на стеллажах в несколько рядов и на паллетах. Где открылся первый магазин и что там продают — в нашем материале.
  • За 9 дней переписалась уже четверть страны. Удивительно, но онлайн в переписи населения участвует меньше людей, чем приходит на стационарные участки. А вы уже переписались?

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Мы уже рассказывали вам, как съездили в рейс с дальнобойщицей. В отдельном материале собрали все бытовые «прелести»: как помыться в душе на стоянке, где сходить в туалет на границе и как не остаться голодным в пути. Да уж, скажем мы вам, совсем это нелегкие деньги.


  • А хотите узнать, как с минимальными затратами добраться до Хорватии, по пути попробовав пиццу в Италии? Вам нужен кемпер и немного денег. Читайте, как трое друзей отправились в интересное путешествие.
  • Конкурсы красоты. Для зрителей — это яркие показы, интересное шоу, для участниц — нелегкий труд и море волнений. Мы пригласили в студию девушек, которые поделились с нами своим опытом выступлений на таких мероприятиях. Скорее читайте о скандалах с соперницами, неловких ситуациях и негативных комментариях в интернете.
  • Познакомились с прекрасной девушкой Ангелиной. Ей 18 лет, у нее есть прекрасный трехмесячный сынок Антон. Она с семьей живет в общежитии, растит ребенка и чувствует себя счастливой. Смотрите скорее сюжет и заряжайтесь положительными эмоциями. Это проект «Быть восемнадцатилетним», где мы рассказываем о молодых белорусах, действительность которых отличается от жизни большинства сверстников.
  • Отличное место — деревня Жмурное (продолжаем наш душевный проект «Я живу»). Здесь живет всего полсотни человек, но они сами построили церковь, разбили настоящий парк отдыха, а к зиме еще планируют здание бывшего магазина превратить в клуб по интересам. Ну молодцы же!


  • Говорят, в районе Зыбицкой черепки на перекопанной набережной валяются. Спросили археологов, что это. Раз уже заговорили о столице, то снова вернемся к внешнему виду нового бизнес-центра на Октябрьской площади. Многие его критикуют. Вот как объясняет архитектурное решение топ-менеджер компании-застройщика. Кстати, а рекламных растяжек на проспекте Независимости больше не будет.

О СПОРТЕ

  • Сборная Беларуси по футболу провела свой последний домашний матч в отборочном турнире к чемпионату Европы-2020. И каков результат, как думаете? Да, проиграли, увы! И в хоккее дела не лучше. Минское «Динамо» потерпело самое крупное поражение в сезоне. Это четвертый проигрыш подряд.

Все новости субботы, 12 октября

Все новости воскресенья, 13 октября

Всех мамочек мы поздравляем с праздником — Днем матери! Желаем вам здоровья и много радостных моментов! И напоследок дарим вам невероятный заряд позитива: истории семей, где растут двойняшки и тройняшки, посмотрите на этих прекрасных деток. А чтобы сегодняшний праздничный день закончился на приятной ноте, ловите несколько отличных рецептов вкусного ужина. Удачной всем недели!

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Гомель
 
 
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