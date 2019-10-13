Жуткое ДТП, будни дальнобойщиков и красавиц, минчане и яблоки и 18-летняя мама - все за выходные

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Доброе утро!

Ура! Наконец-то дождались тепла: сегодня будет до +20ºC , да и всю неделю обещают хорошую погоду ! Этот ветер совсем надоел, в Борисове на «Дожинках» из-за непогоды даже палатка опрокинулась , несколько человек пострадали. А в Японии совсем беда : там тайфун бушевал (сила ветра способна опрокинуть даже дома).Так что радуемся чудесной погоде и собираем вместе яблоки . Проверьте с помощью нашего теста , все ли вы знаете о событиях прошлой рабочей недели, и давайте мы быстро расскажем о самых интересных новостях выходных.

САМОЕ ВАЖНОЕ

Жуткое ДТП случилось в выходные в Гомеле. Там водитель BMW не справился с управлением и вылетел на тротуар, где сбил трех женщин . Водитель и одна из пешеходов погибли, еще две пострадавшие находятся в больнице. Узнали некоторые подробности трагедии.





Представители деловых кругов высказались за то, чтобы силовые ведомства реже использовали меру пресечения в виде заключения под стражу . «Закрытие» бизнесменов подрывает деятельность их компаний, что нередко приводит к банкротству. Ответят ли им что-то?..

за то, чтобы силовые ведомства реже использовали меру пресечения в виде . «Закрытие» бизнесменов подрывает деятельность их компаний, что нередко приводит к банкротству. Ответят ли им что-то?.. Вы «охотитесь» за скидками в магазинах? А во время «черной пятницы» закупались? Так вот, большинство (89%) белорусов знают, что такое «черная пятница», а треть уже даже решили, что именно купят на распродажах в этом году.

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САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

Мы уже рассказывали вам, как съездили в рейс с дальнобойщицей. В отдельном материале собрали все бытовые «прелести» : как помыться в душе на стоянке, где сходить в туалет на границе и как не остаться голодным в пути. Да уж, скажем мы вам, совсем это нелегкие деньги.





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О СПОРТЕ

Сборная Беларуси по футболу провела свой последний домашний матч в отборочном турнире к чемпионату Европы-2020. И каков результат , как думаете? Да, проиграли, увы! И в хоккее дела не лучше. Минское «Динамо» потерпело самое крупное поражение в сезоне . Это четвертый проигрыш подряд.

Все новости субботы, 12 октября

Все новости воскресенья, 13 октября

Всех мамочек мы поздравляем с праздником — Днем матери! Желаем вам здоровья и много радостных моментов! И напоследок дарим вам невероятный заряд позитива: истории семей, где растут двойняшки и тройняшки, посмотрите на этих прекрасных деток . А чтобы сегодняшний праздничный день закончился на приятной ноте, ловите несколько отличных рецептов вкусного ужина . Удачной всем недели!

Ваша редакция