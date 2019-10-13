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Бабье лето идет! Погода в Могилеве на неделе
14.10.2019 07:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Только посмотрите, какую шикарную погоду прогнозируют на этой неделе в Могилеве! Тепло, без дождей — пятница не считается, — да и солнце тоже будет. Сегодня вообще жара — +19°С! А выходные так и вовсе принесут с собой практически лето — тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить.
Сегодня, 14 октября, будет солнечно и — обалдеть просто — до +19°С!
Во вторник температура воздуха снизится — будет максимум +12°С. Еще и пасмурно.
В среду, 16 октября, снова будет тепло — +10…+16°С — и солнечно. Правда, обещают порывистый ветер до 13 м/с.
В четверг снова будет пасмурно, но ветер утихнет. И столбик термометра немного упадет — +11…+14°С.
Пятница, 18 октября, принесет переменчивую погоду: прогнозируют и солнце, и немного дождя. Но будет по-прежнему тепло — +9…+13°С.
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Прогнозируют и солнце, и пасмурную погоду.
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