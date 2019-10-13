|
Кажется, идет бабье лето. Погода в Гродно на неделе
14.10.2019 07:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Кажется, к нам идет бабье лето. Новая рабочая неделя в Гродно будет теплой и практически без дождей, обещает
В понедельник днем в Гродно ожидается неожиданно теплая погода — воздух прогреется до +19 °С. Небольшая облачность, слабый ветер.
Во вторник днем до +16 °С. Переменная облачность и снова без осадков. Вечером и ночью ветрено, порывы — до 10 м/c.
В среду днем до +18 °С — будет ясно, правда, вечером станет пасмурно, но без осадков.
В четверг — пасмурно и до +15 °С. Вечером — туман.
В пятницу будет пасмурно и возможен дождь. Воздух днем прогреется до 14 градусов тепла.
Хорошей недели!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кажется, к нам идет бабье лето. Новая рабочая неделя в Гродно будет теплой и практически без дождей. Только пятница немного подкачает, но зато понедельник порадует.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)