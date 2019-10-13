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Кажется, идет бабье лето. Погода в Гродно на неделе

14.10.2019 07:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кажется, к нам идет бабье лето. Новая рабочая неделя в Гродно будет теплой и практически без дождей, обещает pogoda.by. Вот только пятница немного подкачает (зато понедельник порадует!).


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В понедельник днем в Гродно ожидается неожиданно теплая погода — воздух прогреется до +19 °С. Небольшая облачность, слабый ветер.

Во вторник днем до +16 °С. Переменная облачность и снова без осадков. Вечером и ночью ветрено, порывы — до 10 м/c.

В среду днем до +18 °С — будет ясно, правда, вечером станет пасмурно, но без осадков.

В четверг — пасмурно и до +15 °С. Вечером — туман.

В пятницу будет пасмурно и возможен дождь. Воздух днем прогреется до 14 градусов тепла.

Хорошей недели!

За точным прогнозом погоды в своем городе следите каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
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Кажется, к нам идет бабье лето. Новая рабочая неделя в Гродно будет теплой и практически без дождей. Только пятница немного подкачает, но зато понедельник порадует.
 
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